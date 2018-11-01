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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Магистраль «Центральную» начнут строить в 2019 году

1 ноября 2018 17:58
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Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.
Как стало известно из сообщения главы регионального министерства экономического развития Дмитрия Богданова, проект строительства магистрали «Центральная» внесен в план развития транспортной инфраструктуры на 2019-2022 годы, передает samarskie-voditeli.ru.

Магистраль начнут строить в 2019 году. Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги. Деньги на работы будут выделяться из федерального бюджета. Также планируется привлечь частного инвестора. Если это будет сделано, то проезд по новой дороге сделают платным.

По проекту магистраль «Центральная» будет состоят из 6 полос движения и двух дублеров.

Строительство этой дороги обсуждается уже с 1937 года. Это один из самых долго ожидаемых и значимых инфраструктурных объектов. В 2017 году проект первого этапа был поддержан комиссией в Минтрансе РФ. Когда проект будет реализовано полностью, новая магистраль пройдет через все районы и свяжет дороги города с областными и федеральными автодорогами. 


Фото:    samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
1 ноября 2018  17:58
Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.
Магистраль «Центральную» начнут строить в 2019 году
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