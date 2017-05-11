«МТЛ Арена-2» планируют запустить в конце сентября
11 мая 2017 23:46
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Как заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, в настоящее время необходимы средства в сумме 52 млн рублей для отведения грунтовых вод. То, что комплекс будет затапливаться грунтовыми водами не учли при его проектировании, сообщает sportssmi.ru.
Спорткомплекс был с помпой открыт в 2014 году, но сразу после торжественного мероприятия с участием министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, «МТЛ Арена-2» была тут же закрыта.
В конце апреля в закрытом комплексе побывали представители прокуратуры и журналисты местной телекомпании, которые обнаружили, что парковка комплекса практически полностью затоплена водой, а внутри от сырости уже начала отслаиваться штукатурка со стен. Кстати, интересно, что через час после публикации сюжета о «МТЛ Арена-2» текст и ролик были удалены с сайта телекомпании «Терра».
Как сообщил губернатор Николай Меркушкин, в комплексе необходимо оборудовать коллектор. Также правительство определилось и с тем, где изыскать средства на проведение необходимых работ. Впрочем, помимо установки оборудования для откачивания грунтовых вод, придется дополнительно изыскивать средства для проведения ремонта в здании.
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Комментарии
Благоустройство региона
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