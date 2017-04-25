МАУ «Парки Самары» купит в кредит колесо обозрения в парк Гагарина

76

Кредитора «Парки Самары» планируют выбрать 15 мая.Деньги муниципальному учреждению нужны на покупку аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров».Колесо планируется установить в парке им. Гагарина. Срок не называется. В документации говорится только о том, что деньги банк должен перечислить на счет учреждения не позднее чем через день после того, как МАУ направит банку соответствующее заявление.Деньги «Парки Самары» собираются занять под 13,3% годовых. На обслуживание этого кредита МАУ планирует потратить в течение всего срока его действия 33,755 млн рублей.Расплачиваться с банком «Парки Самары» собираются самостоятельно – из средств «от приносящей доход деятельности».