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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

МАУ «Парки Самары» купит в кредит колесо обозрения в парк Гагарина

25 апреля 2017 16:34
76
МАУ «Парки Самары» ищет банк-кредитор, который даст муниципальному предприятию 90 млн рублей на 5 лет, до 31 мая 2022 года.
МАУ «Парки Самары» ищет банк-кредитор, который даст муниципальному предприятию 90 млн рублей на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок, пишет samara.ru.

Кредитора «Парки Самары» планируют выбрать 15 мая.

Деньги муниципальному учреждению нужны на покупку  аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров».

Колесо планируется установить в парке им. Гагарина. Срок не называется. В документации говорится только о том, что деньги банк должен перечислить на счет учреждения не позднее чем через день после того, как МАУ направит банку соответствующее заявление.

Деньги «Парки Самары» собираются занять под 13,3% годовых. На обслуживание этого кредита МАУ планирует потратить в течение всего срока его действия 33,755 млн рублей.

Расплачиваться с банком «Парки Самары» собираются самостоятельно – из средств «от приносящей доход деятельности». 
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Комментарии



Благоустройство региона
25 апреля 2017  16:34
МАУ «Парки Самары» ищет банк-кредитор, который даст муниципальному предприятию 90 млн рублей на 5 лет, до 31 мая 2022 года.
МАУ «Парки Самары» купит в кредит колесо обозрения в парк Гагарина
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