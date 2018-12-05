Лесопарк 60-летия Советской власти готовят к освоению
5 декабря 2018 23:57
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Так получилось и в этот раз, департаменту градостроительства даже пришлось выступить с заявлением о том, что проект планировки территории, который разрешили подготовить «Стройресурсу», не дает компании никаких прав на строительство. А отказать в праве подготовить этот документ департамент не мог по закону.
Красным выделена территория, отведенная под планировку
В Самарской области зарегистрировано 57 ООО «Стройресурс», из них строительством зданий занимается, судя по «СПАРК-Интерфаксу», 17 компаний, остальные — производством (в том числе, стройматериалов), ремонтом и торговлей.
Наиболее вероятно, что «Стройресурс», который распланирует территорию парка — это компания Михаила Жукова. Он зарегистрирована в 2013 году и показывает серьезные обороты — в 2017 году выручка «Стройресурса» составила 169 млн рублей, а чистая прибыль — 11,5 млн. Эта компания являлась подрядчиком строительства дома на месте детсада на ул. Солнечной, 51а, которое в итоге так и не состоялось — жители отстояли площадку. А в 2016 и 2017 годах контрагенты трижды пытались обанкротить компанию за долги, однако дела прекращали. В арбитраже вообще довольно много процессов, где контрагенты взыскивают долги по подрядам или штрафы за аренду с других компаний Жукова. Связаться с Михаилом Жуковым не удалось.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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