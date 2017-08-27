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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

27 августа 2017 18:09
389
Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет.
Как пишет в своем блоге Михаил Матвеев, помнится, Николай Иванович поучал нас, что по-самарски, значит "кинуть", а "по-мордовски"- "сделать очень качественно, быстро и до конца" (источник). Что-такое реконструировать самарский фонтан "по-мордовски" от Меркушкина мы сейчас наблюдаем по разлетевшимся по интернету фото, бурно обсуждаемыми горожанами. И знаете, сравнивая вид снесённого якобы из-за износа 42-летнего советского фонтана работы Борисова и Каркарьяна из смальты с новеньким "очень качественным" по-видимому из блеклой дешевенькой "туалетной плитки" от "Меркушкина" и "Фурсова", трудно отделаться от ощущения, что нас "кинули".

Так было.



Кто архитектор фонтанного новодела, кто выбирал материалы для него, мы не знаем, но не удивимся, если и здесь знакомый нам по Стене Плача творческий тандем Меркушкин-Орлов. Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет. Вплоть до мельчайших деталей сюжетов в местных новостях, как довольны ветераны и жители города "новым фонтаном" и насколько он лучше прежнего.


Источник фото: http://samcult.ru/episodes/15776
 
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Комментарии



Благоустройство региона
27 августа 2017  18:09
Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет.
Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев
 Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной... Благоустройство региона
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