Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев
27 августа 2017 18:09
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Так было.
Кто архитектор фонтанного новодела, кто выбирал материалы для него, мы не знаем, но не удивимся, если и здесь знакомый нам по Стене Плача творческий тандем Меркушкин-Орлов. Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет. Вплоть до мельчайших деталей сюжетов в местных новостях, как довольны ветераны и жители города "новым фонтаном" и насколько он лучше прежнего.
Источник фото: http://samcult.ru/episodes/15776
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Комментарии
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