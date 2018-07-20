К сентябрю в Самаре обновят 22 общественные территории
20 июля 2018 17:13
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В Железнодорожном районе на бульваре по улице Революционной ежедневно задействовано порядка 30 единиц техники. Благоустройство ведется на участке от улицы Аэродромной до улицы Гагарина.
«Ход ремонта каждый день оценивает инициативная группа. Даже не ожидали, что благоустройство будет идти настолько качественно и быстро. Пока нас все устраивает. Но подрядчик заявляет, что, если возникнут вопросы, он готов идти навстречу», - говорит жительница района Наталья Скворцова.
По словам представителя подрядной организации Евгения Князькина, рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до Мориса Тореза, а также установили бордюрный камень. Сейчас специалисты восстанавливают газоны и занимаются ремонтом следующего участка.
Общая площадь газонов на бульваре после благоустройства составит 8,4 тысячи квадратных метров, пешеходной плитки - почти 3 тысячи «квадратов». Когда там окончат озеленение, будут установлены урны и лавки. Для безопасности прохожих вне пешеходной зоны рабочие обустроят уличные ограждения.
Кроме того, практически завершено преображение сквера по ул. Зеленой, который расположен в самом центре Куйбышевского района.
Как рассказал заведующий сектора контроля за объектами ЖКХ МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин, еще на этапе согласования дизайн-проекта сквера мнения и пожелания местных жителей были учтены.
«На этом объекте выполнен ремонт плиточного покрытия, переустановка бордюрных камней, посев газонных трав, обновлен грунт. Следующий этап – установка двух детских игровых комплексов и укладка антитравматического покрытия. Также в сквере по ул. Зеленой появятся новые скамейки и урны», - пояснил Владимир Былинкин.
Коренной житель Александр Бирюков неравнодушен к ремонту сквера. Он ежедневно следит за ходом работ.
«Помню, как меня здесь принимали в пионеры! Наконец-то былая красота возвращается. Тут был в свое время красный асфальт положен около памятника Ленина. Это было в диковинку в то время - красный асфальт. Ну а сейчас вот плитку положили, стола еще лучше», - поделился воспоминаниями Александр Бирюков
В настоящее время Самара находится на пике проведения работ по благоустройству городских парков, скверов и бульваров. Площадь комфортной городской среды с каждым днем становится все больше. А уже к началу сентября 22 общественные территории получат новую жизнь, передает пресс-служба горадминистрации.
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