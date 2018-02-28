Из бюджета Самары выделяют деньги на ремонт Заводского шоссе и Луначарского

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Об этом стало известно из сообщения руководителя городского департамента финансов и экономического развитияДоходы Самары в 2018 году будут в размере 17,3 млрд рублей. Расходы – 17,8 млрд рублей. Поправки к бюджету планируется утвердить на ближайшем заседании городской думы.