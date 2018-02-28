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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Из бюджета Самары выделяют деньги на ремонт Заводского шоссе и Луначарского

28 февраля 2018 18:52
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Доходная часть бюджета Самары увеличилась на 324,2 млн рублей за счет денег, оставшихся с прошлого года. Их потратят, в том числе на ремонт улицы Луначарского и Заводского шоссе, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Об этом стало известно из сообщения руководителя городского департамента финансов и экономического развития Татьяны Офицеровой.

Доходы Самары в 2018 году будут в размере 17,3 млрд рублей. Расходы – 17,8 млрд рублей. Поправки к бюджету планируется утвердить на ближайшем заседании городской думы.
 
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