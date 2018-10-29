Губернатор пояснил, почему Московское шоссе опять будут ремонтировать
29 октября 2018 15:38
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал, почему требуется ремонт дороги, которую реконструировали совсем недавно:
«Еще несколько лет властям придется переделывать сделанные проекты. Как будто не головой и руками. Исправляются не только дороги, но также скверы, парки и набережная. К подрядчикам предъявляются иски, возбуждаются уголовные дела».
Что касается Московского шоссе, его планируется отремонтировать на всем протяжении. Так, будет установлена дополнительная ливневка, на пересечении с улицей Луначарского установят шумозащитный экран. Также предполагается в одних местах перенести остановки, в других – расширить проезжую часть, где-то обустроить переходно-скоростные полосы.
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