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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Губернатор пояснил, почему Московское шоссе опять будут ремонтировать

29 октября 2018 15:38
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Минтранс области ищет подрядчика, который создаст проект ремонта Московского шоссе. На эти цели из областного бюджета выделяется 18 млн рублей. После того, как проект будет готов, начнутся и сами ремонтные работы, передает samarskie-voditeli.ru.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал, почему требуется ремонт дороги, которую реконструировали совсем недавно:

«Еще несколько лет властям придется переделывать сделанные проекты. Как будто не головой и руками. Исправляются не только дороги, но также скверы, парки и набережная. К подрядчикам предъявляются иски, возбуждаются уголовные дела».

Что касается Московского шоссе, его планируется отремонтировать на всем протяжении. Так, будет установлена дополнительная ливневка, на пересечении с улицей Луначарского установят шумозащитный экран. Также предполагается в одних местах перенести остановки, в других – расширить проезжую часть, где-то обустроить переходно-скоростные полосы.



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Комментарии



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