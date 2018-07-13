Глава региона приехал в один из дворов Самары по улице Строителей, который благоустраивается по программе ФКГС

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По словам местных жителей, раньше здесь была "помойка": неухоженные газоны, на которых парковались машины, много мусора, не было детских площадок. А вот проект благоустройства жители придумали ещё для программы "Двор, в котором мы живём", правда, попасть в неё не успели.Теперь двор благоустраивается по федеральной программе ФКГС, которая во многом была основана именно на самарском опыте.Подрядчик приступил к работам ещё в апреле - сразу после заключения контракта.Здесь появилась детская и спортивная зона, газоны и парковочные карманы.Параллельно с благоустройством, выполняется ремонт фасада дома. Его планируется завершить в октябре.Глава региона поручил ускориться и завершить все работы до начала отопительного сезона - до 25 сентября.Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что люди будут контролировать все работы. "Я рассчитываю, что вы проследите за исполнением моих поручений, проконтролируете ход работ, добьетесь качества", - подчеркнул он, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.