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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Глава региона приехал в один из дворов Самары по улице Строителей, который благоустраивается по программе ФКГС

13 июля 2018 17:07
163
По словам местных жителей, раньше здесь была
Не менее, чем достойные условия труда, для жителей Металлурга важны и комфортные условия жизни. Сразу после визита на завод Дмитрий Азаров приехал в один из дворов по улице Строителей, который благоустраивается по программе ФКГС. На данный момент готовность - более 90%.

По словам местных жителей, раньше здесь была "помойка": неухоженные газоны, на которых парковались машины, много мусора, не было детских площадок. А вот проект благоустройства жители придумали ещё для программы "Двор, в котором мы живём", правда, попасть в неё не успели.

Теперь двор благоустраивается по федеральной программе ФКГС, которая во многом была основана именно на самарском опыте.

Подрядчик приступил к работам ещё в апреле - сразу после заключения контракта.

Здесь появилась детская и спортивная зона, газоны и парковочные карманы. 

Параллельно с благоустройством, выполняется ремонт фасада дома. Его планируется завершить в октябре.

Глава региона поручил ускориться и завершить все работы до начала отопительного сезона - до 25 сентября.


Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что люди будут контролировать все работы. "Я рассчитываю, что вы проследите за исполнением моих поручений, проконтролируете ход работ, добьетесь качества", - подчеркнул он, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.





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Комментарии



Благоустройство региона
13 июля 2018  17:07
По словам местных жителей, раньше здесь была
Глава региона приехал в один из дворов Самары по улице Строителей, который благоустраивается по программе ФКГС
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