Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящий момент юрлица платят за регистрацию 4 тыс. руб., ИП — 800 руб.
Кабмин предложил обнулить пошлины за регистрацию юрлиц и ИП в электронном виде
100 000 гостем на фанфесте в Самаре стала москвичка Элеонора Моват
100 000 гостем на фанфесте в Самаре стала москвичка Элеонора Моват
Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
С повышением пенсионного возраста вырастут риски, связанные с трудоустройством людей, собирающихся выходить на пенсию
Вопросы к законодательству возникли после уголовного дела против фермера Васильева, купившего трекер с микрофоном для слежки за домашним скотом. После того как о расследовании узнал Путин, прокуратура извинилась перед фермером.
ФСБ уточнит трактовку термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.
Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн открыли комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба
Пока экономить 12% от суммы чека иностранцы могут лишь в некоторых магазинах, но уже с нового года ворота в систему должны распахнутся для всей розницы.
Перед ЧМ по футболу в России впервые заработала система tax free
Первая и единственная реклама из СССР, получившая бронзу.
18 июня во Франции в 65 раз начинается международный рекламный фестиваль «Каннские Львы»
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии.
Предприниматель был приговорен к четырем годам заключения за хищение около 70 млрд рублей
сегодня  Понедельник, 18 июня, 22:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/06:
USD 63.48
0.79
EUR 73.48
0.95
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн открыли комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба

18 июня 2018 20:49
163
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.
В понедельник, 18 июня, Глава Самарской области Дмитрий Азаров и советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн открыли театрально-концертный комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба.

Здание было построено в 1871 году семьей Мясниковых. Его фасад был выполнен в стиле эклектики с чертами неоренессанса. На протяжении почти 40 лет там размещался Коммерческий клуб. Во время Великой Отечественной войны в нем располагался Наркомат обороны. В послевоенные годы работало кафе «Снежинка», именуемое в народе «Сугроб». В перестройку здание было заброшено и начало приходить в упадок. В 1990-х годах оно сильно пострадало от пожара.

Долгие годы находилось в плачевном состоянии и постепенно превращалось в руины. Ситуация изменилась, когда вопросом восстановления памятника занялся Дмитрий Азаров, тогда еще мэр Самары. При активной поддержке Александра Хинштейна, тогда депутата Госдумы РФ от Самарской области, была разработана концепция реновации объекта, найдено финансирование. Идею создания театрально-концертного комплекса «Дирижабль» на базе бывшего Коммерческого клуба всецело поддержало Министерство культуры РФ, финансирование было выделено в рамках партийного проекта «Историческая память». И вот спустя 6 лет объект открылся после реставрации.

«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры. Ректор вуза Эллеонора Куруленко провела почетным гостям экскурсию по зданию. В концертном зале их ждал сюрприз – самарские студенты в русских традиционных костюмах устроили настоящий концерт.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил: «На протяжении более чем 10 лет это здание стояло разрушенным. Работая в должности главы городского округа Самара, я очень часто ходил на работу пешком. И каждый раз, проходя мимо этого здания, с горечью думал о том, что так быть не должно. И, конечно, искал идеи, как эту ситуацию можно поправить. Здесь были свои сложности, так как здание федеральное. Нужно было найти инициативных людей, с которыми мы могли взяться за эту работу вместе. Хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна и Эллеонору Александровну Куруленко. С их помощью процесс и начался. И сегодня мы видим, что здание живет новыми эмоциями и творчеством».

Открытие «Дирижабля», по мнению Александра Хинштейна, решает сразу три задачи. «Мы вернули городу памятник федерального значения, обеспечили институт культуры необходимыми дополнительными помещениями для занятий и репетиций, а также дали точку роста для молодых, самодеятельных коллективов. Это уникальный объект не только по меркам Самарской области, но и в масштабах Российской Федерации», – отметил советник директора Росгвардии.

За большой вклад в работу по восстановлению объектов культурного наследия Самары, поступательную и системную работу по отстаиванию интересов области на федеральном уровне глава региона Дмитрий Азаров вручил Александру Хинштейну Почетный знак «За труд во благо земли Самарской», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
18 июня 2018  20:49
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.
Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн открыли комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.  Благоустройство региона
162
18 июня 2018  14:48
Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары.
В Самаре после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на ул Куйбышева, 104
 Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары. Благоустройство региона
343
18 июня 2018  11:18
В Самаре установлено около 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора Мусорные баки отличаются по цветам.
В Самаре установлено около 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора
Мусорные баки отличаются по цветам. Благоустройство региона
163
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
68
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
168
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
77
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
76
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
152
Весь список
ЖКХ
18 июня 2018  09:06
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей.
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей
Эффект превзошел ожидания. ЖКХ
135
15 июня 2018  09:55
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
Городская скульптура появилась на пересечении улиц Полевой и Галактионовской осенью 2017 года.  ЖКХ
12
14 июня 2018  18:58
Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями
Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями
  ЖКХ
9
Весь список

Экология
17 июня 2018  11:53
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах.
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет
Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах. Экология
13
14 июня 2018  12:48
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
3
13 июня 2018  12:09
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
4
Весь список


Видео
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
15
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
7
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
7
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
543
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1100
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
450
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
10
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
425
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
703
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
878
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
601
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1970
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла «Литературная ночь»
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 18 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда