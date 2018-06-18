Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн открыли комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба

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Здание было построено в 1871 году семьей Мясниковых. Его фасад был выполнен в стиле эклектики с чертами неоренессанса. На протяжении почти 40 лет там размещался Коммерческий клуб. Во время Великой Отечественной войны в нем располагался Наркомат обороны. В послевоенные годы работало кафе «Снежинка», именуемое в народе «Сугроб». В перестройку здание было заброшено и начало приходить в упадок. В 1990-х годах оно сильно пострадало от пожара.Долгие годы находилось в плачевном состоянии и постепенно превращалось в руины. Ситуация изменилась, когда вопросом восстановления памятника занялся Дмитрий Азаров, тогда еще мэр Самары. При активной поддержке Александра Хинштейна, тогда депутата Госдумы РФ от Самарской области, была разработана концепция реновации объекта, найдено финансирование. Идею создания театрально-концертного комплекса «Дирижабль» на базе бывшего Коммерческого клуба всецело поддержало Министерство культуры РФ, финансирование было выделено в рамках партийного проекта «Историческая память». И вот спустя 6 лет объект открылся после реставрации.«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры. Ректор вуза Эллеонора Куруленко провела почетным гостям экскурсию по зданию. В концертном зале их ждал сюрприз – самарские студенты в русских традиционных костюмах устроили настоящий концерт.Глава региона Дмитрий Азаров отметил: «На протяжении более чем 10 лет это здание стояло разрушенным. Работая в должности главы городского округа Самара, я очень часто ходил на работу пешком. И каждый раз, проходя мимо этого здания, с горечью думал о том, что так быть не должно. И, конечно, искал идеи, как эту ситуацию можно поправить. Здесь были свои сложности, так как здание федеральное. Нужно было найти инициативных людей, с которыми мы могли взяться за эту работу вместе. Хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна и Эллеонору Александровну Куруленко. С их помощью процесс и начался. И сегодня мы видим, что здание живет новыми эмоциями и творчеством».Открытие «Дирижабля», по мнению Александра Хинштейна, решает сразу три задачи. «Мы вернули городу памятник федерального значения, обеспечили институт культуры необходимыми дополнительными помещениями для занятий и репетиций, а также дали точку роста для молодых, самодеятельных коллективов. Это уникальный объект не только по меркам Самарской области, но и в масштабах Российской Федерации», – отметил советник директора Росгвардии.За большой вклад в работу по восстановлению объектов культурного наследия Самары, поступательную и системную работу по отстаиванию интересов области на федеральном уровне глава региона Дмитрий Азаров вручил Александру Хинштейну Почетный знак «За труд во благо земли Самарской», передает пресс-служба облправительства.