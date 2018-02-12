Фабрику-кухню пора спасать от реконструкторов

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И того, и другого необходимо менять, заявил Филипенко. Подрядчиком выступает петербургская СК «ЭТС». Заказчиком - «Государственный центр современного искусства». Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции по вопросам сохранения исторического наследия Самары.«В декабре в Самару приезжала делегация, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков. Детально обсуждался вопрос по выполнению работ на Фабрике-кухне. Были поставлены сроки, до 1 января завершить работы по консервации 5-й секции серпа и закрыть по постоянной схеме кровлю на молоте. Эти работы сорваны. Мы подготовили обращение в суд с требованием привлечь к ответственности и наложить штрафные санкции как на заказчика, так и на подрядчика. Также мы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы контракт с подрядчиком расторгли. К сожалению, к нам не прислушиваются. По-прежнему наша позиция и позиция губернатора состоит в том, что надо побыстрее расторгать этот контракт. Но мы настаиваем и на том, чтобы поменять заказчика, поскольку многие ошибки связаны именно с выполнением его функций», - заявил Владимир Филипенко.Ни с реконструкцией Фабрики-Кухни, ни с консервацией здания подрядчик не справилсяЭту точку зрения поддержал и главный архитектор Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Виталий Стадников. «Проблема связана с недееспособностью как подрядчика, так и заказчика. Единственное, чего от подрядчика добились - закрыть кровлю, которую они сняли и видимо, просто сдали на металлолом. Сам заказчик не имел необходимых возможностей для влияния на подрядчика и не использовал их», - заявил Стадников.Реновацию Фабрики-кухни завода им. Масленникова анонсируют уже несколько лет. В 2016 году чиновники провели конкурс на право реконструкции объекта, потратить планировалось 400 млн рублей. Работы требовалось завершить до конца 2017 года, но этого так и не произошло. В октябре 2017 года министерство культуры РФ пригрозило расторгнуть контракт с СК «ЭТС», однако в итоге компания пообещала возобновить работы и законсервировать здание на зиму. Теперь же видно, что консервацию не провели должным образом, часть мембраны на здании оторвана.Фото: amp.gs/xyMN