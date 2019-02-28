Евгений Серпер поддержит строительство железнодорожной ветки к промпарку в Чапаевске
28 февраля 2019 18:22
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По итогам визита Евгений Серпер обещал поддержку в строительстве железнодорожной ветки к чапаевскому индустриальному парку. Это решение гарантирует приход в промпарк новых инвесторов, так как позволит полностью решить транспортно-логистическую проблему.
Напомним, в середине февраля на Сочинском инвестиционном форуме глава российского Правительства Дмитрий Медведев озвучил важное решение о присвоении Чапаевску статуса территории опережающего развития. Оно было принято по итогам большой работы, которую провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и региональное Правительство.
По мнению Евгения Серпера, это решение даст мощный импульс к диверсификации экономики города и повышению инвестиционной
привлекательности Чапаевска, будет способствовать постепенному улучшению качеству жизни чапаевцев, в первую очередь, за счет создания новых рабочих мест развития экономики муниципалитета в целом.
В Чапаевске есть все необходимое для успешного развития своего промышленного и инвестиционного потенциала города-территории опережающего развития. В первую очередь, это работающий индустриальный парк «Чапаевск», созданный по инициативе областных властей как площадка для быстрого запуска инновационного производства. Территория общей площадью более 200 га имеет масштабные перспективы развития. Рядом с промпарком проходит федеральная трасса, в 1 км от него – железная дорога, которую планируется с ним соединить специальной ж/д веткой.
Группа компаний «Кнауф», один из мировых лидеров по производству строительных материалов, является «якорным» инвестором индустриального парка. Компания рассматривает строительсво второй очереди завода, при улучшении логистических возможностей. Есть несколько серьезных инвесторов, которые являются потенциальными резидентами. Их основное требование – строительство железной дороги. Ее проект готов и уже прошел госэкспертизу, 15 марта должна состояться экспертиза сметной документации.
Директор чапаевского завода «Кнауф» Антон Назаров и глава города Виталий Ащепков обратились с депутату Госдумы Евгению Серперу с просьбой оказать поддержку в реализации этого важного инфраструктурного проекта. Стоимость строительства жд-путей и специальной погрузочной станции составляет около 1,2 млрд рублей. Парламентарий пообещал обсудить этот вопрос с руководством РЖД.
«12 марта состоится выездное заседание комитета по транспорту и строительству Госдумы, в котором примет участие глава РЖД и представители компании. Обязательно обсудим с ними эту важную для дальнейшего развития промпарка тему. Будет надеяться, что с учетом недавно принятого решения о присвоении Чапаевску статуса территории опережающего развития коллеги пойдут нам навстречу и поддержат нас в решении этого вопроса»,- отметил Евгений Серпер.
На совещании под председательством депутата Госдумы с участием руководства города и руководителей промышленных предприятий обсуждались дальнейшие шаги по развитию Чапаевска как территории опережающего развития, а также конкретные меры для привлечения в индустриальный парк инвесторов.
Главным докладчиком по этому вопросу выступил генеральный директор управляющей компании промпарка «Чапаевск» Сергей Евсеев. Он рассказал, что кроме строительства жд-ветки в промпарке необходимо предусмотреть дополнительные электромощности. Этот вопрос буквально несколько дней назад обсуждался Виталием Ащепковым с руководителем Фонда развития моногородов Ириной Макиевой и имеет хорошие перспективы для положительного решения в рамках софинансирования с региональным бюджетом.
На встрече в главами промпредприятий Евгений Серпер напомнил, что с 2019 года началась реализация президентских нацпроектов.
Депутат призвал руководство города и остальных участников совещания активно участвовать в этих процессах по актуальным для Чапаевска направлениям, среди которых – экология, развитие промышленности, здравоохранение, образование, спорт, культура и другие.
По итогам совещания Евгений Серпер пообещал оказать содействовать в решении поставленных вопросов:
«Важно, чтобы промпарк был обеспечен всем необходимым для размещения новых производств. Многое уже сделано для инвестиционной привлекательности, остались определенные штрихи, после чего парк будет полноценно работать, заполняться новыми резидентами, развиваться и способствовать укреплению экономики города», - резюмировал депутат.
Глава Чапаевска Виталий Ащепков поблагодарил Евгения Серпера за активную вовлеченность в решение важных для города вопросов и пообещал оперативно информировать общественность о результатах намеченной работы.
В заключение встречи депутат Госдумы дал высокую оценку недавно открытой ледовой арене «Старт», которую он посетил перед
совещанием. Евгений Серпер, который является председателем сызранской федерации хоккея, предложил в ближайшее время организовать товарищеский матч между сборными Сызрани и Чапаевска, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
28 февраля 2019 18:22
Это решение гарантирует приход в промпарк новых инвесторов, так как позволит полностью решить транспортно-логистическую проблему. Благоустройство региона
85
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