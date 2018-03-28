Елена Лапушкина рассказала, что магистраль «Центральную» планируется строить в Самаре после проведения ЧМ-2018
28 марта 2018 15:38
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Ранее Дмитрий Азаров, врио губернатора города Самарской области рассказывал, что регион имеет хорошие шансы получить средства на финансирование этого проекта из федерального бюджета. При этом речь идет пока о финансировании первого этапа – строительства магистрали протяженностью в 14 километров на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.
Этот участок магистрали власти планируют сделать платным. Специалисты подсчитали, сколько будет строить проезд по магистрали: для легковых автомобилей 79 рублей, а для грузовых – 237 рулей.
Весной на заседании комиссии при Правительстве РФ станет ясно окончательно, будут ли выделяться средства из федерального бюджета на строительство магистрали. Предполагается, что для реализации проекта будут привлекать инвесторов. Общая стоимость первого этапа проекта составляет 7 млрд рублей. За счет инвесторов планируется привлечь 3 млрд рублей. Остальные деньги будут выделяться из федерального и областного бюджета.
Проект магистраль «Центральная» предполагает проведение реконструкции проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы Самары. Также может быть построена многоуровневая развязка на пересечении с Куйбышевской железной дорогой. При этом автомобильный поток будет пущен на нижнем уровне развязки. А на пересечении с улицей Садовой, что в поселке Петра Дубрава будет построена двухуровневая развязка, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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Комментарии
Благоустройство региона
28 марта 2018 15:38
При этом точные сроки строительства пока неизвестны. Благоустройство региона
110
28 марта 2018 15:18
Средства в бюджете города на эти цели уже предусмотрены. Благоустройство региона
143
28 марта 2018 10:39
Об этом стало известно на встрече жителей Советского района с главой города Еленой Лапушкиной. Благоустройство региона
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Капитальный ремонт в Самаре
26 марта 2018 16:38
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16 марта 2018 08:53
Офисные диваны являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха. Капитальный ремонт в Самаре
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13 марта 2018 18:12
Казалось бы, в чем заключается сложность? Достаточно оборудовать спальное место и закупить массу игрушек! Но современным детям нужно значительно больше. Капитальный ремонт в Самаре
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