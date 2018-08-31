Елена Лапушкина проверила ход ремонтных работ на Заводском шоссе

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Капитальный ремонт участка шоссе от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал две недели назад. За это время рабочие выполнили почти половину работ по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Впереди – работы по ремонту инженерных коммуникаций, проезжей части и тротуаров, а также устройство новых парковочных карманов, установка светофоров и дорожных знаков.«Заводское шоссе испытывает серьезные нагрузки из-за большого числа грузовых машин, которые ежедневно по нему проезжают. Именно поэтому при проектировании было принято решение на участке от проспекта Кирова до XXII Партсъезда произвести полную замену конструкции дорожной одежды. Усиление основания будет достигнуто за счет дренирующего слоя толщиной в 50 см, несущего слоя из гранитного щебня порядка 49 см и трех слоев асфальтового покрытия», - рассказал руководитель проекта Алексей Зотов.Масштабные работы на участке Заводского шоссе будут выполняться в течение 2018-2019 года. При этом 55% физических объемов работ, таких, как укладка трубопроводов дождевой канализации, основания проезжей части и двух первых слоев асфальта, планируется выполнить в этом году. Во время строительного сезона 2019 года специалисты выполнят работы по обустройству тротуаров, установке знаков дорожного движения и светофоров, укладке финишного слоя дорожного покрытия, а также проведут работы по ремонту контактной сети троллейбуса и уличного освещения.«Капитальный ремонт этого участка протяженностью в 3 600 метров не проводился более 50 лет. За время активной эксплуатации дорожное полотно сильно износилось, и откладывать с его заменой больше было нельзя, - подчеркнул первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко. – Мы хотим, чтобы Заводское шоссе соответствовало всем требованиям, предъявляемым к современным магистралям, поэтому параллельно с ремонтом дорожного полотна будем проводить работы по ремонту трамвайных путей и устройству парковочных карманов. Площадь парковок после ремонта составит 5,5 тысяч метров, что в переводе составляет примерно 280 мест».Кроме того, в надлежащие состояние будут приводиться и дороги-поперечники в местах примыкания к Заводскому шоссе на ремонтируемом участке. Это улицы XXII Партсъезда, Боярова, Земеца, Кабельная, Гаражный проезд и проспект Кирова.Капитальный ремонт Заводского шоссе внес коррективы схему движения транспорта. Уже закрыт проезд по четной стороне шоссе, объезд осуществляется по улице Физкультурной. Для того, чтобы увеличить пропускную способность улицы, Глава города поручила руководителю Департамента транспорта Юрию Тапилину совместно с ГИБДД проработать вопрос об оптимизации дорожного движения на пересечении улицы Физкультурной и проспекта Кирова. Кроме того, в связи с большим числом обращений заводчан рассматривается возможность установки светофора на пересечении Заводского шоссе и улицы Земеца и запуска дополнительного муниципального автобуса на время проведения ремонтных работ, передает пресс-служба горадминистрации.