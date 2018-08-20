Елена Лапушкина проверила благоустройство дворов в Советском районе
20 августа 2018 16:48
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По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году на территории района благоустроят 10 дворовых территорий. Одна из них – территория, прилегающая к дому №92 по ул. Победы. По просьбе жителей основным видом работ по этому адресу стал ремонт дорожного покрытия. Рабочие уже установили бортовой камень и уложили первый, выравнивающий слой асфальтового покрытия. Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Вадиму Бородину не останавливаться на ремонте дворового проезда.
«С руководством управляющей компании, обслуживающей дома в этом дворе, проработайте вопрос о приведении внешнего вида зданий в надлежащее состояние».
Обновленная дорога появится и во дворе дома, расположенного на улице Антонова-Овсеенко, 101. Работы здесь начались еще весной, и на данный момент объект готов более чем на 85%. Специалисты демонтировали старую детскую площадку, провели опиловку деревьев, заменили асфальтовое покрытие, установили новое оборудование на детской игровой зоне и установили спортивную площадку. Качество нового асфальта во дворе проверяют профессионалы: они уже взяли пробы покрытия и отправили их на экспертизу. Елена Лапушкина поручила Вадиму Бородину проконтролировать результаты проверки.
Аналогичная ситуация и во дворе дома на улице Гагарина, 74. Местные жители уже пользуются отремонтированным проездом и расширенными парковочными карманами, тестируют благоустроенные детскую и спортивную площадку, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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