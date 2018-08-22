Елена Лапушкина провела выездное совещание по благоустройству дворов Октябрьского района

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцы начали готовиться к празднику задолго до памятной даты.
В Самаре пройдут масштабные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Курской битве
Он же, по предварительным данным, является виновником аварии.
Сегодня вечером на автодороге в Волжском районе столкнулись четыре автомобиля, пострадал один из водителей
В новом формате фирменный Самарский фестиваль проходит благодаря поддержке Дмитрия Азарова.
Струковский сад оживает: начался "Пластилиновый дождь"
В Новокуйбышевске сотрудники УФСБ задержали при получении взятки в 300 тысяч рублей начальника исправительной колонии N 3
В Новокуйбышевске сотрудники УФСБ задержали при получении взятки в 300 тысяч рублей начальника исправительной колонии N 3
Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах.
Подготовка школ к новому учебному году: особое внимание вопросам безопасности
Самарские полицейские устанавливают пострадавших от уличного грабителя
Самарские полицейские устанавливают пострадавших от уличного грабителя
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов, в ближайшее время предстоит выполнить большие объемы работы, направленной на внедрение цифровых технологий в региональный АПК.
На базе СГСХА прошла международная конференция по цифровизации сельского хозяйства
Основными участниками форума стали пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья, ведущие активный образ жизни и успешно реализовавшие себя в творчестве, декоративно-прикладном искусстве и общественной жизни.
В Самаре проходит городской этап областного форума «Серебряный возраст»
сегодня  Среда, 22 августа, 21:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 67.18
0
EUR 77.35
0.63
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Елена Лапушкина провела выездное совещание по благоустройству дворов Октябрьского района

22 августа 2018 17:58
108
Во время объезда Октябрьского района Глава города повторно посетила и общественные пространства, которые выиграли в рейтинговом голосовании и вошли в список объектов, ремонтируемых на территории района в этом году.
В среду, 22 августа, Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание по объектам, ремонтируемым по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском районе.

В 2018 году по приоритетной программе благоустроят три общественных пространства и три дворовые территории, одна из которых - двор на Ерошевского, 76. По просьбам местных жителей, на общей территории отремонтировали асфальтовое покрытие, обустроили парковочные карманы и провели санитарную обрезку деревьев. Общий объем выполненных работ составляет 85%, специалистам осталось лишь завершить работы по устройству детской площадки, озеленению и установке вазонов с цветами.

«Мы работает вплотную с подрядчиком, контролируем каждый этап. Двор сильно преобразился, результатом очень довольны», - сказали жители домов №76 и 78 по улице Ерошевского.

Осматривая дворовую территорию, Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Алле Волчковой проработать с управляющей компанией, обслуживающий дома, вопрос о приведении в порядок отмосток зданий и контейнерной площадки, а также провести дополнительную опиловку деревьев.

Готовность двора на улице Гагарина, 12 также составляет 85 %. После того, как специалисты завершили укладку асфальта и опиловку деревьев, они приступили к подготовке основания под детскую и спортивную площадки, установке закладных под малые архитектурные формы, озеленению газона и установке системы освещения.

Благоустройство еще одного двора на улице Гагарина также находится в завершающей стадии. Местные жители уже тестируют обновленный дворовой проезд, контролируют работы по установке малых архитектурных форм, столбов освещения, оборудованию футбольного поля и проведение работ по озеленению территории.

Во время объезда Октябрьского района Глава города повторно посетила и общественные пространства, которые выиграли в рейтинговом голосовании и вошли в список объектов, ремонтируемых на территории района в этом году. По мнению жителей, в первую очередь необходимо благоустроить бульвар Челюскинцев, сквер около дома №10 по проспекту Масленникова и бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 до ул. Лесная. Осматривая территории, Елена Лапушкина поручила подрядчикам нарастить темпы, чтобы завершить все работы в установленный срок – до 1 сентября, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
22 августа 2018  17:58
Во время объезда Октябрьского района Глава города повторно посетила и общественные пространства, которые выиграли в рейтинговом голосовании и вошли в список объектов, ремонтируемых на территории района в этом году.
Елена Лапушкина провела выездное совещание по благоустройству дворов Октябрьского района
Во время объезда Октябрьского района Глава города повторно посетила и общественные пространства, которые выиграли в рейтинговом голосовании и вошли в список... Благоустройство региона
107
22 августа 2018  14:19
Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей.
В Самарской области будет построено двадцать новых спортивных площадок
Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей.  Благоустройство региона
126
21 августа 2018  10:24
Большинство самарцев довольны качеством уборки территорий города в летний период На портале онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось очередное голосование.
Большинство самарцев довольны качеством уборки территорий города в летний период
На портале онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось очередное голосование.  Благоустройство региона
187
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
1162
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
333
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
397
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
865
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
330
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
292
Весь список
ЖКХ
22 августа 2018  14:29
Всего за 7 месяцев 2018 года группа диагностики «РКС-Самара» обследовала 99 скрытых утечек на водопроводных линиях, произвела телеинспекцию 50 участков канализационных сетей.
Специалисты «РКС-Самара» в этом году более 300 раз выезжала для поиска сложных повреждений водопроводных и канализационных труб
Всего за 7 месяцев 2018 года группа диагностики «РКС-Самара» обследовала 99 скрытых утечек на водопроводных линиях, произвела телеинспекцию 50... ЖКХ
116
21 августа 2018  12:55
Горячее водоснабжение домов в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова планируют восстановить до 30 августа
Горячее водоснабжение домов в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова планируют восстановить до 30 августа
По информации ресурсноснабжающих организаций в настоящее время в Самаре без горячего водоснабжения (ГВС) остаются 138 домов. ЖКХ
193
21 августа 2018  10:38
Все работы по горячему водоснабжению в Самаре должны быть завершены до 1 сентября
Все работы по горячему водоснабжению в Самаре должны быть завершены до 1 сентября
Об этом говорилось вчера на еженедельном оперативном совещании в городской администрации. ЖКХ
203
Весь список

Экология
21 августа 2018  22:04
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок.
Свинец, ртуть и пестициды. Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной землёй
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок.  Экология
398
21 августа 2018  12:49
На первой смотровой площадке Стрельной горы установлен первый стационарный бинокль Второй в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке.
На первой смотровой площадке Стрельной горы установлен первый стационарный бинокль
Второй в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке. Экология
197
20 августа 2018  10:17
Самарские активисты ОНФ выявили несанкционированную вырубку леса на территории Монастырской горы По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м.
Самарские активисты ОНФ выявили несанкционированную вырубку леса на территории Монастырской горы
По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м.  Экология
208
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
621
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1208
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
921
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1565
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1340
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1383
Весь список

Фоторепортажи
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
708
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
735
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
510
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1927
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1917
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3534
Весь список

Мероприятия
В Самаре проходит городской этап областного форума «Серебряный возраст»
Из-за дождя открытие фестиваля уличного искусства "Пластилиновый Дождь" пройдет на летней эстраде Струковского сада
В "Волжском Артеке" состоялся городской спортивный турнир по паралимпийскому виду спорта БОЧЧА
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда