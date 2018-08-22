Елена Лапушкина провела выездное совещание по благоустройству дворов Октябрьского района
22 августа 2018 17:58
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В 2018 году по приоритетной программе благоустроят три общественных пространства и три дворовые территории, одна из которых - двор на Ерошевского, 76. По просьбам местных жителей, на общей территории отремонтировали асфальтовое покрытие, обустроили парковочные карманы и провели санитарную обрезку деревьев. Общий объем выполненных работ составляет 85%, специалистам осталось лишь завершить работы по устройству детской площадки, озеленению и установке вазонов с цветами.
«Мы работает вплотную с подрядчиком, контролируем каждый этап. Двор сильно преобразился, результатом очень довольны», - сказали жители домов №76 и 78 по улице Ерошевского.
Осматривая дворовую территорию, Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Алле Волчковой проработать с управляющей компанией, обслуживающий дома, вопрос о приведении в порядок отмосток зданий и контейнерной площадки, а также провести дополнительную опиловку деревьев.
Готовность двора на улице Гагарина, 12 также составляет 85 %. После того, как специалисты завершили укладку асфальта и опиловку деревьев, они приступили к подготовке основания под детскую и спортивную площадки, установке закладных под малые архитектурные формы, озеленению газона и установке системы освещения.
Благоустройство еще одного двора на улице Гагарина также находится в завершающей стадии. Местные жители уже тестируют обновленный дворовой проезд, контролируют работы по установке малых архитектурных форм, столбов освещения, оборудованию футбольного поля и проведение работ по озеленению территории.
Во время объезда Октябрьского района Глава города повторно посетила и общественные пространства, которые выиграли в рейтинговом голосовании и вошли в список объектов, ремонтируемых на территории района в этом году. По мнению жителей, в первую очередь необходимо благоустроить бульвар Челюскинцев, сквер около дома №10 по проспекту Масленникова и бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 до ул. Лесная. Осматривая территории, Елена Лапушкина поручила подрядчикам нарастить темпы, чтобы завершить все работы в установленный срок – до 1 сентября, передает пресс-служба горадминистрации.
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