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Елена Лапушкина оценила качество выполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самарском районе

29 августа 2018 17:41
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Местных жителей перемены вдохновили на проработку новых инициатив по благоустройству их территорий.
В среду, 29 августа, Глава Самары Елена Лапушкина провела заключительное выездное совещание по объектам, ремонтируемым по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Оценивать качество выполненных работ перед официальной сдачей объектов в эксплуатацию Елена Лапушкина приехала в Самарский район.

В обновлённым сквере на пересечении улиц Ленинградской и Садовой дети уже вовсю тестируют новый игровой комплекс и появившийся арт-объект – лавку-качели. Тем временем молодые родители следят за установкой урн и скамеек, а также обсуждают планы по дальнейшему развитию территории:

«При обсуждении дизайн-проекта сквера мы высказали идею об установке скульптурной композиции в честь какого-нибудь известного человека, имеющего отношение к Самарскому району. Голосованием жители решили, что это будет скульптурная композиция в честь городского блаженного Пини Гофмана, - рассказали представители инициативной группы. – Пиня действительно стал самарской легендой, и скульптура в честь него может быть хорошим поводом для разговора между родителями и детьми на тему межконфессиональных и межнациональных отношений, об отношении к пожилым людям и нездоровым людям».

«Идея замечательная, только ее необходимо детально проработать. Роман Александрович, совместно с жителями займитесь изучением истории вопроса, посоветуйтесь с архитекторами, создайте дизайн-проект композиции, а мы в свою очередь поможем с реализацией», - обратилась Елена Лапушкина к главе районной администрации Роману Радюкову.

Основные объемы работ завершены и на территории, прилегающей к трамвайному кольцу на Хлебной площади. Здесь уже уложено новое асфальтовое покрытие, проведена опиловка и санитарная обрезка деревьев, установлены опоры освещения и засеяны газоны. Рабочим осталось лишь установить новые лавочки и урны, а также новые места для торговли пенсионеров.

Благодаря федеральной программе на территории района также преобразились и четыре дворовые территории. Например, во дворе дома на Пионерской, 100 появились новая детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, уличное освещение и малые архитектурные формы. Во дворах на Максима Горького, 35, 113 и 119 также появилось асфальтовое покрытие, игровые зоны с травмобезопасным покрытием и уличное освещение. Местных жителей перемены вдохновили на проработку новых инициатив по благоустройству их территорий.

«Было очень приятно слышать, что люди с радостью восприняли перемены, произошедшие в их дворах. Проведенные работы по благоустройству замотивировали людей на новые шаги, что немаловажно. Пространство, в которое сами люди вкладывают свои идеи и свои силы, обречено на развитие и процветание», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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29 августа 2018  17:41
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Елена Лапушкина оценила качество выполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самарском районе
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