Елена Лапушкина: "Мы не можем игнорировать общественную инициативу и сделаем улицу Куйбышева пешеходной"
2 июля 2018 16:40
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В понедельник, 2 июля, в городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором обсуждали актуальные вопросы.
Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалов рассказала о реализации цикла культурно-массовых мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу. По словам руководителя Департамента, мероприятия проводятся сразу на нескольких площадках, в том числе на 4-ой очереди набережной, на Полевом, Некрасовском и Красноармейском спусках, а также на улице Куйбышева.
Татьяна Шестопалова также отметила, что особым вниманием гостей города пользуются самарские музеи. Самым популярным в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 TM стал музей «Самара Космическая». Его уже посетили почти 20 000 туристов, 17 000 из которых - иностранцы. Большой интерес у иностранцев также вызывает выставка «Самара 2018», расположенная на Некрасовском спуске. К настоящему моменту на выставке уже побывали граждане 27 стран мира - Канады, Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Австралии, Армении, Мексики, Дании, Германии, Китая, Чили, Эквадора, Перу, Украины, Швейцарии, Индии, США, Эфиопии, Японии, Италии, Уругвая, Казахстана, Доминиканской Республики, Боливии, Нидерландов, Камеруна и Аргентины.
Не оставил равнодушным жителей и гостей города карнавал, прошедший в минувшие выходные по улице Куйбышева.
«Этот карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, привлек большое количество зрителей. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что идея пришлась самарцам по вкусу», – сказала Татьяна Шестопалова. - Предлагаем повторить подобное шествие осенью, на День города, сосредоточив внимание на мотивах не только этих стран».
Глава города поддержала эту идею и поручила Татьяне Шестопаловой тщательно проработать тематику и программу. Кроме того, Елена Лапушкина на совещании поручила руководителю Департамента транспорта Юрию Тапилину подготовить постановление об ограничении движения автомобилей по улице Куйбышева в выходные дни до конца сентября.
Напомним, на время Чемпионата мира по футболу для удобства жителей и гостей города и в целях безопасности было принято решение сделать эту улицу пешеходной. Идея понравилась горожанам, и они обратились предложением временно освобождать эту улицу от машин к Главе региона Дмитрию Азарову.
«Мы не можем игнорировать общественную инициативу, поэтому пойдем на эксперимент и сделаем улицу Куйбышева пешеходной по выходным дням до конца сентября. Подготовьте соответствующие документы и проработайте схему движения транспорта в эти дни», - поручила Елена Лапушкина к руководителю Департамента транспорта Юрию Тапилину, передает пресс-служба орадминистрации.
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