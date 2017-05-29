Движение по тоннелям на Московском шоссе подрядчики обещают запустить к 1 сентября

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В целом готовность путепровода на проспекте Кирова составляет порядка 90-95%. Осталось завершить работы по устройству ливневой канализации, освещения, окраске тоннеля, а также обустройству площадки для установки памятника штурмовику «ИЛ-2». «Проект реконструкции штурмовика прошел все экспертизы - архитектурно, историческую, культурную. Мы полностью прислушались к архитектору, которые проектировал этот объект. Все будет выдержано так, как было задумано с исторической точки зрения», - отметил Сурков.На путепроводе, расположенном на Ракитовском шоссе общая готовность составляет порядка 85%. «В данный момент на северной рампе заканчивается бетонирование нижнего слоя гидроизоляции, через 3-4- дня мы все закончим. Работы по проезжей части закончены, до 15 июня мы планируем завершить работы на двух секциях подпорной стены. Затем останется подготовить поверхность под покраску, завершить работы по устройству ливневой канализации и коммуникаций», - сообщил прораб ООО «Самаратрансстрой» Иван Калабин.Представители подрядной организации обещают, что к 1 сентября движение по тоннелям будет запущено.В целом готовность дорожных работ по основному ходу Московского шоссе составляет 65%. В июле-августе дорожники должны приступить к укладке верхнего слоя асфальта.Готовность боковых проездов составляет 55-60%.Работы ведутся круглосуточно. На объекте работает 300-350 человек ежедневно, сообщает пресс-служба облправительства.Фото samarskie-voditeli.ru