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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Дом-"напильник" в Самаре на Осипенко все-таки разрисуют

30 ноября 2017 13:44
291
Дом-
Его украсят фигурой космонавта.

Инициативная группа горожан предложила избавиться от задуманной архитектором Александром Белоконем брутальности и покрасить здание в какой-нибудь красивый цвет. Варианты предлагались самые разные - от просто белого до кислотной зелени.

Глас жителей был услышан областными чиновниками и теперь на доме может появиться граффити с изображением космонавта. По мнению замминистра энергетики и ЖКХ Сергея Ульянкина, такой вариант устроит всех.

Журналист и знаток архитектуры Армен Арутюнов ранее пытался образумить стороны доводами, что специалисты со всего мира приезжают в Самару, чтобы оценить это архитектурное произведение, а европейские архитекторы используют идеи Белоконя в своих произведениях. «Рашпиль» помещают на обложки книг и журналов по советской архитектуре Самары. И вообще - это один из архитектурных брендов города, пишут в группе "Интересная Самара".

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Комментарии



Благоустройство региона
30 ноября 2017  13:44
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Дом-"напильник" в Самаре на Осипенко все-таки разрисуют
Его украсят фигурой космонавта. Благоустройство региона
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