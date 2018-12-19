Дом культуры «Октябрь» в Самаре отремонтирует «Регионспецстрой»

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Первоначально аукцион был объявлен 13 ноября 2018 года. Подрядчику требовалось провести капитальный ремонт нежилого здания по адресу Красноглинский район, поселок Мехзавод, квартал 4, дом 9. Им управляет «Чайка», в здании размещается дом культуры «Октябрь». Потребуется оборудовать зал, а также отремонтировать всю инженерную инфраструктуру. Срок выполнения — до 31 декабря 2019 года.В торгах приняло участие несколько компаний, однако информация о них не раскрывается.«Регионспецстрой» зарегистрирован в Самаре в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственники — Константин Николаенко и Дарья Давыдова. Ранее компания уже заключала крупные госконтракты. В 2018 году на выполнение ремонта МБОУ школа № 46 на ул. Советской Армии, 230 за 95 млн рублей, а также строительство здания склада для хранения металлопроката и сносу теплицы для АО «Государственный НИИ Машиностроения им. В.Бахирева» за 62 млн рублей.