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Дом культуры «Октябрь» в Самаре отремонтирует «Регионспецстрой»

19 декабря 2018 23:19
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«Регионспецстрой» зарегистрирован в Самаре в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
Таковы результаты торгов, подведенные 12 декабря 2018 года. Единственным участником, чья заявка соответствовала требованиям, стал «Регионспецстрой». Вероятно с ним и заключит теперь контракт заказчик — МБУК Самары «Дом культуры «Чайка», передает "Самарское обозрение".

Первоначально аукцион был объявлен 13 ноября 2018 года. Подрядчику требовалось провести капитальный ремонт нежилого здания по адресу Красноглинский район, поселок Мехзавод, квартал 4, дом 9. Им управляет «Чайка», в здании размещается дом культуры «Октябрь». Потребуется оборудовать зал, а также отремонтировать всю инженерную инфраструктуру. Срок выполнения — до 31 декабря 2019 года.

В торгах приняло участие несколько компаний, однако информация о них не раскрывается.

«Регионспецстрой» зарегистрирован в Самаре в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственники — Константин Николаенко и Дарья Давыдова. Ранее компания уже заключала крупные госконтракты. В 2018 году на выполнение ремонта МБОУ школа № 46 на ул. Советской Армии, 230 за 95 млн рублей, а также строительство здания склада для хранения металлопроката и сносу теплицы для АО «Государственный НИИ Машиностроения им. В.Бахирева» за 62 млн рублей. 
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Комментарии



Благоустройство региона
19 декабря 2018  23:19
«Регионспецстрой» зарегистрирован в Самаре в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
Дом культуры «Октябрь» в Самаре отремонтирует «Регионспецстрой»
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