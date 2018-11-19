До конца года в Куйбышевском районе Самары откроется еще один детский сад

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Руководитель Департамента образованиярассказала, что на данный момент в Самаре действует 211 муниципальных дошкольных учреждений, 56 негосударственных и 1 государственное учреждение.«Учитывая тот факт, что в Самаре констатируется позитивная рождаемость, нами проводится планомерная работа по увеличению мест в дошкольных учреждениях. Так в 2018 году уже состоялось открытие дополнительного корпуса детского сада №231 на 12 групп, расположенного в Волгаре, дополнительного корпуса детского сада № 362 в микрорайоне Новая Самара на 6 групп, детского сада на 18 групп в Крутых Ключах и дополнительной группы в дошкольном отделении лицея «Технический», - рассказала Елена Дуброва.Кроме того, до конца года будет открыт еще один детский сад на 230 мест в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе, в котором планируется обустроить не менее 3 ясельных групп. Также начато строительство детских садов в Кировском районе на 240 мест каждый по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 и в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Берёзовой Аллеи.Закрыть вопрос с очередностью также поможет работа по возвращению в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов. Такая работа уже ведется по зданиям, расположенным на Ратнера, 25, Венцека, 33, пер. Гончарова, 1, Подшипниковой 27, Карла Маркса, 448а, Ново-Вокзальной, 213.В ходе обсуждения вопросов обеспеченности мест в учреждениях среднего образования, руководитель Департамента градостроительстварассказал о ходе ремонтных работ в школе №46. Напомним, что в сентябре прошлого года в здании школы произошла внештатная ситуация: треснул штукатурный слой потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на первом этаже. Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью учащихся, было принято решение организовать образовательный процесс вне школы, а в здании провести капитальный ремонт.В настоящей момент на 80% завершены демонтажные работы, ведутся работы по подготовке строительной площадки и завозу материалов.поручила держать ситуацию на особом контроле и следить за тем, чтобы все работы выполнялись в соответствии с графиком:«1 сентября дети должны пойти учиться в свою школу, никаких переносов сроков быть не может. Контролируйте темпы и качество работ, регулярно докладывайте мне о происходящем», - заключила глава города, передает пресс-служба горадминистрации.