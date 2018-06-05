До конца года отреставрируют бывший ресторан «Аквариум» - объект культурного наследия Самары
5 июня 2018 15:04
В 4 квартале 2018 года запланировано завершить отделочные и пуско-наладочные работы, работы по монтажу внутренних инженерных сетей и сценического оборудования.
Здание бывшего ресторана «Аквариум» является объектом культурного наследия регионального значения. В марте - ноябре 1917 года в здании находился Самарский комитет большевиков, а в сентябре 1922 года была создана первая в области пионерская дружина. Здание построено в 1914 году по проекту архитектора Михаила Квятовского в стиле модерн по заказу самарских купцов братьев Ивановых. В процессе эксплуатации оно использовалось под общественные организации вплоть до 1930 года. С 1960 года в этих стенах располагался ТЮЗ, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: golema.livejournal.com
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