До конца 2019 года в Кировском районе Самары заработают два новых детских сада
26 ноября 2018 15:39
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Отправной точкой выездного совещания стал детский сад №4 в микрорайоне Волгарь, который сейчас готовится к открытию. Новое образовательное учреждение на 230 мест построено на улице Осетинская, 16А в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» и при софинансировании регионального и городского бюджетов. Детский сад откроет свои двери в декабре 2018 года, до этого момента в учреждении завершат работы по комплектованию оборудованием и набору сотрудников.
Осматривая учреждение, Глава города поручила руководству детского сада и Департаменту образования проверить исправность всего оборудования и инженерных систем до момента запуска дошкольного учреждения, а представителям подрядной организации - исправить недочеты, если такие будут выявлены.
В настоящее время укомплектовано только 5 групп, дополнительный набор детей стартует в начале декабря.
Также Елена Лапушкина посетила школу №46, в которой сейчас ведутся ремонтные работы. Напомним, что в сентябре прошлого года в здании школы произошла нештатная ситуация: треснул штукатурный слой потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на первом этаже. Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью учащихся, было принято решение организовать образовательный процесс вне школы, а в здании провести капитальный ремонт.
После того, как были завершены все процедуры по согласованию проектно-сметной документации, этой осенью стартовали ремонтные работы. На данный момент более чем на 90% завершены демонтажные работы, работы по организации строительной площадки и завозу материалов. Окончательный срок завершения работ – август 2019 года.
«Ход капитального ремонта в школе №46 на особом контроле. В Октябрьском районе достаточно напряженная ситуация с количеством свободных мест в образовательных заведениях, поэтому мы очень заинтересованы в скорейшем возобновлении учебного процесса в этой школе, - сказала Елена Лапушкина. – Подрядчик с пониманием относится к сложившейся ситуации и выполняет все наши требования относительно сроков и качества».
Завершилось выездное совещание в Кировском районе Самары: здесь ведутся работы по строительству двух новых детских садов общей вместимостью на 480 мест. Один из них займет участок районе жилых домов № 112, 114, 116 по улице Ташкентской. Площадка уже подготовлена для проведения строительных работ: завершён демонтаж металлических гаражей и вывоз мусора, устройство ограждения территории строительной площадки и котлована. Специалисты приступили к заливке фундамента и устройство вертикальной планировки территории. Завершить строительство трёхэтажного здания планируют до конца 2019 года.
Другой детский сад появится в районе жилых домов № 138,142 по улице Алма-Атинской. Здесь также завершены подготовительные работы и стартовали работы по заливке фундамента и вертикальной планировке территории. Специалисты уверяют, что здание будет готово к вводу в эксплуатацию в июне 2019 года.
Работы на обоих объектах ведутся в соответствии с графиками, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
Благоустройство региона
26 ноября 2018 15:39
Общей вместимостью на 480 мест. Благоустройство региона
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26 ноября 2018 10:45
При этом фонд во столько же увеличил содержание. Благоустройство региона
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23 ноября 2018 17:28
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Капитальный ремонт в Самаре
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