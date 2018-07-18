Дмитрий Азаров в Тольятти оценил ход работ строящейся поликлиники в Автозаводском районе
18 июля 2018 22:05
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Поликлиника городу жизненно необходима. Она позволит перераспределить потоки пациентов с существующих поликлиник, которые часто находятся в приспособленных помещениях на 1х этажах, и сделать медицинскую помощь более доступной и технологичной.
Глава региона в ходе осмотра дал ряд поручений. В частности, необходимо продумать маршрутизацию потоков пациентов - взрослого и детского населения - а также нацелил строителей на работу опережающими темпами.
По плану, поликлиника должна заработать уже в 2019 году, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
Благоустройство региона
18 июля 2018 22:05
Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы, подвод коммуникаций. Благоустройство региона
160
18 июля 2018 18:06
Ремонтные работы должны завершиться до 30 ноября. Благоустройство региона
120
18 июля 2018 13:13
Теперь через два месяца их предстоит снести. Благоустройство региона
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