Дмитрий Азаров в Тольятти оценил ход работ строящейся поликлиники в Автозаводском районе

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Поликлиника городу жизненно необходима. Она позволит перераспределить потоки пациентов с существующих поликлиник, которые часто находятся в приспособленных помещениях на 1х этажах, и сделать медицинскую помощь более доступной и технологичной.Глава региона в ходе осмотра дал ряд поручений. В частности, необходимо продумать маршрутизацию потоков пациентов - взрослого и детского населения - а также нацелил строителей на работу опережающими темпами.По плану, поликлиника должна заработать уже в 2019 году, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.