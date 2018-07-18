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Дмитрий Азаров в Тольятти оценил ход работ строящейся поликлиники в Автозаводском районе

18 июля 2018 22:05
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Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы, подвод коммуникаций.
Рабочий день главы региона  продолжился осмотром строящейся поликлиники на 500 посещений в смену в Автозаводском районе Тольятти. Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы, подвод коммуникаций.

Поликлиника городу жизненно необходима. Она позволит перераспределить потоки пациентов с существующих поликлиник, которые часто находятся в приспособленных помещениях на 1х этажах, и сделать медицинскую помощь более доступной и технологичной.

Глава региона в ходе осмотра дал ряд поручений. В частности, необходимо продумать маршрутизацию потоков пациентов - взрослого и детского населения - а также нацелил строителей на работу опережающими темпами.

По плану, поликлиника должна заработать уже в 2019 году, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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Комментарии



Благоустройство региона
18 июля 2018  22:05
Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы, подвод коммуникаций.
Дмитрий Азаров в Тольятти оценил ход работ строящейся поликлиники в Автозаводском районе
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