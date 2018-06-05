Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по вопросам благоустройства к ЧМ-2018

До начала мирового события остаётся 10 дней, и от властей всех уровней нужна максимальная концентрация усилий.Участники совещания доложили обо всех реперных точках, которые обозначались Дмитрием Азаровым ранее в ходе объездов гостевых маршрутов, встреч и инспекционных визитов.Детально разбираются вопросы благоустройства прилегающей к стадиону территории.Уже проделана огромная работа, однако на финальном этапе перед строителями также стоит немало задач. Чтобы реализовать их в срок, составлен почасовой план-график работ, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.