Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу принять срочные меры по восстановлению склона у Ботанического сада

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Субботний ливень смыл со склона грунт и обнажил коммуникации, кое-где обрушилась плитка. За два предыдущих дня коммунальщики убрали грязь с пешеходной зоны. Геосетка, которой изначально не было в проекте, спасла склон от полного размыва.



Глава региона дал задание в оперативном порядке исправить ситуацию. Сегодня на месте побывала специальная инспекция во главе с министром транспорта Иваном Пивкиным.



Как рассказали в ведомстве, участок дороги от ул. Мичурина до кольца на проспекте Кирова был открыт после капремонта 3 года назад. Проблем не возникало и проектных ошибок выявлено не было. Причина смыва на поверхности — не справились ливневки. Хотя это и не гарантийный случай, подрядчику за неделю рекомендовано за счет собственных средств восстановить склон в первозданном виде.



Как отметил директор подрядной организации Сергей Сурков, с завтрашнего дня ремонтники приступят к восстановлению бордюра и придорожной плитки, разберут ситуацию досконально, чтобы впредь такого не допускать.



Сейчас минтранс и общественники рассматривают несколько вариантов восстановления и укрепления грунта на случай чрезвычайной ситуации.



"По этому участку нужно хорошо закрепить геотекстиль, объем бетона сделать побольше, чтоб в дальнейшем не произошел этот смыв, и в течение недели под нашим патронажем, под контролем минтранса откос собрать заново. Плюс вот то, что коллеги предложили и участники социальных сетей - можно рассмотреть идею с рулонным газоном и рассчитать его объемы", — предложил выход из ситуации врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.



За два дня территория должна быть полностью очищена от грязи. Также минтранс обратится в администрацию Самары с предложением в оперативном порядке прочистить городские ливневки.