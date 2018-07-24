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Сейчас минтранс и общественники рассматривают несколько вариантов восстановления и укрепления грунта на случай чрезвычайной ситуации.
Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу принять срочные меры по восстановлению склона у Ботанического сада
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Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу принять срочные меры по восстановлению склона у Ботанического сада

24 июля 2018 22:21
46
Сейчас минтранс и общественники рассматривают несколько вариантов восстановления и укрепления грунта на случай чрезвычайной ситуации.
Во вторник, 24 июля, глава региона Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу оперативно разобраться в ситуации с последствиями ливня, разрушившего склон на Московском шоссе возле Ботанического сада.



Субботний ливень смыл со склона грунт и обнажил коммуникации, кое-где обрушилась плитка. За два предыдущих дня коммунальщики убрали грязь с пешеходной зоны. Геосетка, которой изначально не было в проекте, спасла склон от полного размыва.

Глава региона дал задание в оперативном порядке исправить ситуацию. Сегодня на месте побывала специальная инспекция во главе с министром транспорта Иваном Пивкиным.

Как рассказали в ведомстве, участок дороги от ул. Мичурина до кольца на проспекте Кирова был открыт после капремонта 3 года назад. Проблем не возникало и проектных ошибок выявлено не было. Причина смыва на поверхности — не справились ливневки. Хотя это и не гарантийный случай, подрядчику за неделю рекомендовано за счет собственных средств восстановить склон в первозданном виде.

Как отметил директор подрядной организации Сергей Сурков, с завтрашнего дня ремонтники приступят к восстановлению бордюра и придорожной плитки, разберут ситуацию досконально, чтобы впредь такого не допускать.

Сейчас минтранс и общественники рассматривают несколько вариантов восстановления и укрепления грунта на случай чрезвычайной ситуации.

"По этому участку нужно хорошо закрепить геотекстиль, объем бетона сделать побольше, чтоб в дальнейшем не произошел этот смыв, и в течение недели под нашим патронажем, под контролем минтранса откос собрать заново. Плюс вот то, что коллеги предложили и участники социальных сетей - можно рассмотреть идею с рулонным газоном и рассчитать его объемы", — предложил выход из ситуации врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

За два дня территория должна быть полностью очищена от грязи. Также минтранс обратится в администрацию Самары с предложением в оперативном порядке прочистить городские ливневки. 
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Комментарии



Благоустройство региона
24 июля 2018  22:21
Сейчас минтранс и общественники рассматривают несколько вариантов восстановления и укрепления грунта на случай чрезвычайной ситуации.
Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу принять срочные меры по восстановлению склона у Ботанического сада
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