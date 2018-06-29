Дмитрий Азаров оценил качество реконструкции Сергиевской школы №1

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Стены сдвинули, кабинеты переоборудовали и перепрофилировали под образовательный центр.Теперь в ней может учиться одна тысяча детей.Работы по реконструкции школы длились на протяжении 10 лет.В 2009 году ввели в эксплуатацию общежитие и котельную.Через год завершили укрепление конструкций здания, заменили коммуникации.В 2017 завершили строительство пристроя.В нем находится столовая, 2 спортазала, бассейн, учебные классы.Техническому оснащению сергиевского образовательного центра можно позавидовать. В каждом холле - интерактивные панели, в актовом зале - большая видеостена, оборудованы мастерские по металлу и дереву, швейный и компьютерные классы, медиатека.А в бассейне не только плавают, но и занимаются судомоделированием, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.