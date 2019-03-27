Дмитрий Азаров: Продолжится и работа по благоустройству региона

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В 2019 году планируется привести в порядок 120 общественных территорий, 272 двора."Хотел бы сказать главам городов и районов:на благоустройство нужно выделять и свои средства,а не надеяться только на федеральный и областной бюджет", - отметил Дмитрий Азаров.Губернатор рассказал, что ему по-прежнему поступает множество жалоб от жителей СО по проблемам ЖКХ."Чтобы изменить ситуацию, необходимо обеспечить не фиктивную, а реальную конкуренцию между управляющими компаниями, повышая прозрачность их деятельности", - подчеркнул губернатор.Общественники и активисты ОНФ СО составили антирейтинг управляющих компаний."Коллеги,это вам руководство к действию - муниципалитетам и ГЖИ СО. Уговоры пора заканчивать и надо действовать, эффективно используя все механизмы контроля", - сказал Дмитрий Азаров.Глава региона призвал активнее применять и штрафные санкции к УК.Губернатор обратил внимание глав городов и Минэнерго и ЖКХ Самарской области на износ сетей: «До 1 мая нужно провести переговоры с ресурсоснабжающими компаниями о пересмотре инвестпрограмм», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.