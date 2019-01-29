Для завершения строительства Фрунзенского моста потребуется дополнительный миллиард рублей
29 января 2019 17:44
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Чтобы достроить мост, необходимо преодолеть ряд сложностей и приложить дополнительные усилия, отметил губернатор. В 2018 году областное правительство добилось выделения 1,2 млрд рублей. В этом году планируется провести подобную работу.
Фрунзенский мост начали строить в 2015 году. При своевременном финансировании строительство должно быть завершено до конца 2019 года, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: соцсети
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Благоустройство региона
29 января 2019 17:44
При своевременном финансировании строительство моста должно быть завершено до конца 2019 года. Благоустройство региона
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