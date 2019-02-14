Для строительства нового моста через Волгу власти изымут недвижимость и землю

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Объекты недвижимости и земельные участки будут изъяты в Шигонском и Ставропольском районах области. Выкуп будет производить министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.Уже в этом году планируется начать строительства моста в районе села Климовка. На его возведение будет потрачено несколько миллиардов рублей. Объект планируют сдать в 2024 году.