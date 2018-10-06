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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Ботанический сад увеличат из-за продления Авроры до Ново-Садовой

6 октября 2018 14:42
79
Так как новая дорога пройдет вдоль ботанического сада с севера и северо-востока, на новой территории парка планируется высадить деревья и кустарники, сформировав защитную полосу.
Как стало известно из сообщения правительства Самарской области, площадь ботанического сада в Самаре будет увеличена на 0,25 га в связи с продлением улицы Авроры до улицы Ново-Садовой. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства нашей области, передает samarskie-voditeli.ru.

Территория ботанического сада особо охраняемая, так как здесь собрана уникальная коллекция растений Самарского университета. При проведении экологического обследования специалисты пересмотрели границы парка для его сохранения и функционирования.

Так как новая дорога пройдет вдоль ботанического сада с севера и северо-востока, на новой территории парка планируется высадить деревья и кустарники, сформировав защитную полосу.

Напомним, в планах чиновников продлить улицу Авроры таким образом, чтобы она соединила Московское шоссе и Ново-Садовую, став еще одним поперечником, соединяющим две основные магистрали города. Дорогу построят вдоль ботанического сада на месте оврага с деревьями, который отделяет парк от частного сектора.

Известно, что до 1 ноября будет подготовлена необходимая документация по планировке территории для осуществления продления улицы Авроры. Вероятно, проект новой дороги будет связан с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной и Авроры. 



Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог
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Комментарии



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