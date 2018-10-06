Ботанический сад увеличат из-за продления Авроры до Ново-Садовой

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Территория ботанического сада особо охраняемая, так как здесь собрана уникальная коллекция растений Самарского университета. При проведении экологического обследования специалисты пересмотрели границы парка для его сохранения и функционирования.Так как новая дорога пройдет вдоль ботанического сада с севера и северо-востока, на новой территории парка планируется высадить деревья и кустарники, сформировав защитную полосу.Напомним, в планах чиновников продлить улицу Авроры таким образом, чтобы она соединила Московское шоссе и Ново-Садовую, став еще одним поперечником, соединяющим две основные магистрали города. Дорогу построят вдоль ботанического сада на месте оврага с деревьями, который отделяет парк от частного сектора.Известно, что до 1 ноября будет подготовлена необходимая документация по планировке территории для осуществления продления улицы Авроры. Вероятно, проект новой дороги будет связан с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной и Авроры.Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог