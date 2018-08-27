Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это современное медицинское диагностическое оборудование.
Благотворители передадут Самарскому госпиталю для ветеранов войн диагностическое оборудование
Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.
Благоустройство общественных пространств в Куйбышевском районе Самары полностью завершено
Соревнования пройдут в два этапа: проверка теоретических знаний и наличие практических навыков.
В Тольятти определят лучшего матроса речного флота в стране
Запланированы курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания - по преподаванию общественных дисциплин с использованием ресурсов мультимедийного парка.
Окно в Российскую историю: мультимедийный парк включается в образовательный процесс
Дмитрий Азаров принял участие в открытии нового цеха на заводе "Самараагропромпереработка" в Безенчукском районе
Дмитрий Азаров принял участие в открытии нового цеха на заводе "Самараагропромпереработка" в Безенчукском районе
В суд подали клиенты, которым вместо свежих морепродуктов подали размороженные.
Суд Милана приговорил владельца ресторана к 4 месяцам тюрьмы за неуказание в меню блюд из замороженных продуктов
С помощью которого граждане смогут отправлять свои замечания по качеству российских автодорог прямо с места событий.
Народный фронт запустил мобильное приложение «Убитые дороги»
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
сегодня  Понедельник, 27 августа, 15:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 67.79
-0.74
EUR 78.41
-0.84
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Благоустройство общественных пространств в Куйбышевском районе Самары полностью завершено

27 августа 2018 15:11
17
Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.
Глава Самары Елена Лапушкина провела очередное выездное совещание, в рамках которого осмотрела дворы, парки и скверы, благоустраиваемые по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Куйбышевском районе.

Лидерами общественного голосования, которое прошло 18 сентября, в районе стали три общественных пространства: сквер Ветеранов, сквер Нефтяников и сквер по улице Зеленая. Ремонтные работы на всех объектах завершены, Елена Лапушкина оценила качество выполненных работ перед их официальной сдачей.

За время проведения ремонтных работ в сквере Ветеранов обновили тротуары, установили урны и скамейки, провели работы по озеленению газонов и устройству детской площадки. Эксплуатация игрового комплекса выявила некоторые недочеты – в отдельных местах антитравматическое покрытие дало усадку и деформировалось. Представитель подрядной организации пояснил, что усадка покрытия – технологический процесс:

«Прорезиненное покрытие укладывают на щебень и песок, первое время при использовании эта основа утрамбовывается, в результате чего происходит усадка покрытия».

Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.

Аналогичная ситуация и в сквере по улице Зеленая: прорезиненное покрытие на новой детской площадке также деформировалось. Кроме того, Глава города обратила внимание на состояние примыканий тротуаров к отремонтированной дороге по периметру сквера: тротуары в этих местах разбиты, по ним тяжело передвигаться, особенно с колясками. Елена Лапушкина поручила привести эти части пешеходных зон в надлежащее состояние в ближайшие дни.

Качество работ в сквере Нефтяников не вызвало серьезных замечаний – на территории общественного пространства выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, ремонту ограждения, озеленению газонов, устройству детской и спортивной площадки, санитарной обрезке и опиловке деревьев, а также по установке урн и скамеек. Но наслаждаться благоустроенным сквером в полной мере местным жителям пришлось недолго: вандалы уже разломали одну из лавочек, расположенных недалеко от основного входа, а часть ограждения разрисовали граффити.

Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Александру Моргуну совместно с отделением полиции проработать вопрос об усилении безопасности в сквере. Кроме того, Глава города поручила устранить граффити, заметить разбитую лавочку на новую, а также обратить внимание на санитарное состояние прилегающей территории.

Наибольшее количество вопросов вызвало состояние дворовой территории в районе домов № 1-5 по улице Кишиневская. Ремонтные работы во дворе завершены на 90%, но их качество не удовлетворило Главу города: новый асфальт уложили с нарушением технологий, в результате чего покрытие осыпается. Кроме того, уровень внутриквартального проезда после ремонта стал намного выше, чем уровень площадок перед подъездами некоторых домов. У местных жителей есть опасения, что теперь вся вода во время дождей будет стекать в образовавшиеся низины и заливать подъезды.

«Такие работы ни в коем случае нельзя принимать. Подрядчику необходимо все переделать, иначе этот асфальт не переживет и первой зимы», - сказала Елена Лапушкина.

Готовность остальных дворовых территорий, благоустраиваемых по федеральной программе, также составляет более 90%. Серьезных недочетов на объектах нет, подрядчик пообещал Главе города устранить все выявленные недочеты, такие, как наличие строительного мусора и недостаточная опиловка деревьев, до начала нового учебного года, передает пресс-служба администрации Самары. 



Фото:   пресс-служба администрации Самары
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
27 августа 2018  15:11
Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.
Благоустройство общественных пространств в Куйбышевском районе Самары полностью завершено
Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.   Благоустройство региона
13
27 августа 2018  13:14
В Самаре пройдет открытый конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка
В Самаре пройдет открытый конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка
Победа в конкурсе предоставляет победителю право на участие в последующих стадиях разработки проекта. Благоустройство региона
135
24 августа 2018  20:27
Елена Лапушкина оценила темпы и качество работ на объектах, расположенных в Ленинском районе.
В сквере имени Мичурина появится арт-трамвай
Елена Лапушкина оценила темпы и качество работ на объектах, расположенных в Ленинском районе.   Благоустройство региона
433
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
1283
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
340
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
414
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
945
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
341
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
308
Весь список
ЖКХ
24 августа 2018  09:27
На городских очистных канализационных сооружениях Самары побывали представители Общественной палаты Российской Федерации
На городских очистных канализационных сооружениях Самары побывали представители Общественной палаты Российской Федерации
Руководителям и сотрудникам «РКС-Самара» были заданы десятки вопросов. ЖКХ
185
23 августа 2018  11:56
«РКС-Самара» применяет все возможные способы, одобренные законом, для борьбы с неплатежами
«РКС-Самара» применяет все возможные способы, одобренные законом, для борьбы с неплатежами
 Проводятся и поощрительные акции, в ходе которых добросовестные абоненты получают подарки. ЖКХ
220
23 августа 2018  11:38
Самарская ГЖИ просит Ленинский район уточнить, действительно ли в программу капремонта внесен несуществующий дом
Самарская ГЖИ просит Ленинский район уточнить, действительно ли в программу капремонта внесен несуществующий дом
Он оказался внесен в программу капремонта спустя 30 лет после того как был снесен. ЖКХ
195
Весь список

Экология
27 августа 2018  11:57
В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью
В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью
На данный момент нефтяники ликвидировали аварию. Экология
131
24 августа 2018  09:36
Тольяттинские экологи назвали массовую гибель мальков обычным, хоть и печальным явлением
Тольяттинские экологи назвали массовую гибель мальков обычным, хоть и печальным явлением
Это связано с цветением сине-зеленых водорослей. Экология
166
21 августа 2018  22:04
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок.
Свинец, ртуть и пестициды. Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной землёй
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок.  Экология
451
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
138
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
734
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1349
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1016
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1719
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1481
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
138
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1084
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
727
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
833
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
840
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
597
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят и их родителей на Экологический день знаний
Сегодня, 26 августа в Самаре пройдет заключительный день работы фестиваля "Пластилиновый дождь"
На ул. Куйбышева сотрудники Художественного музея провели для горожан грандиозный фестиваль "Арт-Шаг в авангард"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда