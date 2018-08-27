Благоустройство общественных пространств в Куйбышевском районе Самары полностью завершено

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Лидерами общественного голосования, которое прошло 18 сентября, в районе стали три общественных пространства: сквер Ветеранов, сквер Нефтяников и сквер по улице Зеленая. Ремонтные работы на всех объектах завершены, Елена Лапушкина оценила качество выполненных работ перед их официальной сдачей.За время проведения ремонтных работ в сквере Ветеранов обновили тротуары, установили урны и скамейки, провели работы по озеленению газонов и устройству детской площадки. Эксплуатация игрового комплекса выявила некоторые недочеты – в отдельных местах антитравматическое покрытие дало усадку и деформировалось. Представитель подрядной организации пояснил, что усадка покрытия – технологический процесс:«Прорезиненное покрытие укладывают на щебень и песок, первое время при использовании эта основа утрамбовывается, в результате чего происходит усадка покрытия».Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.Аналогичная ситуация и в сквере по улице Зеленая: прорезиненное покрытие на новой детской площадке также деформировалось. Кроме того, Глава города обратила внимание на состояние примыканий тротуаров к отремонтированной дороге по периметру сквера: тротуары в этих местах разбиты, по ним тяжело передвигаться, особенно с колясками. Елена Лапушкина поручила привести эти части пешеходных зон в надлежащее состояние в ближайшие дни.Качество работ в сквере Нефтяников не вызвало серьезных замечаний – на территории общественного пространства выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, ремонту ограждения, озеленению газонов, устройству детской и спортивной площадки, санитарной обрезке и опиловке деревьев, а также по установке урн и скамеек. Но наслаждаться благоустроенным сквером в полной мере местным жителям пришлось недолго: вандалы уже разломали одну из лавочек, расположенных недалеко от основного входа, а часть ограждения разрисовали граффити.Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Александру Моргуну совместно с отделением полиции проработать вопрос об усилении безопасности в сквере. Кроме того, Глава города поручила устранить граффити, заметить разбитую лавочку на новую, а также обратить внимание на санитарное состояние прилегающей территории.Наибольшее количество вопросов вызвало состояние дворовой территории в районе домов № 1-5 по улице Кишиневская. Ремонтные работы во дворе завершены на 90%, но их качество не удовлетворило Главу города: новый асфальт уложили с нарушением технологий, в результате чего покрытие осыпается. Кроме того, уровень внутриквартального проезда после ремонта стал намного выше, чем уровень площадок перед подъездами некоторых домов. У местных жителей есть опасения, что теперь вся вода во время дождей будет стекать в образовавшиеся низины и заливать подъезды.«Такие работы ни в коем случае нельзя принимать. Подрядчику необходимо все переделать, иначе этот асфальт не переживет и первой зимы», - сказала Елена Лапушкина.Готовность остальных дворовых территорий, благоустраиваемых по федеральной программе, также составляет более 90%. Серьезных недочетов на объектах нет, подрядчик пообещал Главе города устранить все выявленные недочеты, такие, как наличие строительного мусора и недостаточная опиловка деревьев, до начала нового учебного года, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары