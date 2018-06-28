Благоустройство Самары продолжится после ЧМ-2018

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Об этом заявил 27 июня в городском пресс-центре первый заместитель министра строительства Самарской области, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников."Чемпионатом работа в городе не заканчивается, она будет продолжена. Даже сейчас в отдельных местах, где не проходят туристические маршруты, работы продолжаются", — сказал он журналистам.По словам спикера, в число объектов культурного наследия, ожидающих реконструкции, вошёл один из старейших парков города."В Самаре прошло голосование, и был определён объект реконструкции. Это один из самых старых и любимых горожанами парков — Загородный парк", — рассказал Баранников.Он добавил, что реконструкция парка пройдёт по программе "Формирование комфортной городской среды", которая успешно реализуется в нескольких городах России.