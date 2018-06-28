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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Благоустройство Самары продолжится после ЧМ-2018

28 июня 2018 21:21
298
В число объектов культурного наследия, ожидающих реконструкции, вошёл один из старейших парков города - Загородный парк.
Об этом заявил 27 июня в городском пресс-центре первый заместитель министра строительства Самарской области, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

"Чемпионатом работа в городе не заканчивается, она будет продолжена. Даже сейчас в отдельных местах, где не проходят туристические маршруты, работы продолжаются", — сказал он журналистам.

По словам спикера, в число объектов культурного наследия, ожидающих реконструкции, вошёл один из старейших парков города.

"В Самаре прошло голосование, и был определён объект реконструкции. Это один из самых старых и любимых горожанами парков — Загородный парк", — рассказал Баранников.

Он добавил, что реконструкция парка пройдёт по программе "Формирование комфортной городской среды", которая успешно реализуется в нескольких городах России.

 
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Комментарии



Благоустройство региона
28 июня 2018  21:21
В число объектов культурного наследия, ожидающих реконструкции, вошёл один из старейших парков города - Загородный парк.
Благоустройство Самары продолжится после ЧМ-2018
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