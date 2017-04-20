Активисты ОНФ провели инспекцию гарантийных дорог Тольятти, отремонтированных по системе Платон
20 апреля 2017 12:02
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В Самарской области прошел совместный рейд Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с представителями муниципалитетов, министерства транспорта региона и Поволжского управления автомобильных дорог с целью оценки качества гарантийных дорог Самары и Тольятти, отремонтированных в 2016 году за счет средств системы «Платон», сообщает пресс-служба организации.
В Самарской области по этой программе была произведена замена асфальтового покрытия и люков инженерных коммуникаций проблемных дорог на 27 городских улицах Самары и Тольятти протяженностью 128 километров.
После рейда по Самаре, активисты проверили 12 участков гарантийных дорог в городе Тольятти.
«Практически по всем участкам в протокол занесены замечания. На отремонтированных тольяттинских дорогах выявлены трещины, нарушения асфальтового покрытия, не заделанные места отбора кернов, расхождение продольных швов и другие дефекты асфальтового покрытия. Мы получили копию протокола и теперь будем осуществлять общественный контроль, чтобы до окончания сезонных работ подрядчик провел ремонтные работы по гарантийным обязательствам», - рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения Народного фронта Вячеслав Шумилин.
Некоторые участки проверяемых дорог Тольятти уже занесены на «Карту убитых дорог» активными жителями. Это улицы Ленинградская и Голосова. Более того, улица Голосова согласно антирейтингу на интерактивной «Карте убитых дорог» является одной из наиболее популярных - более 10 автовладельцев проголосовали за ремонт этого участка дороги.
«Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» не только позволяет нанести на карту своего города и не только любой участок дороги, который необходимо отремонтировать, по мнению граждан, но и на основании рейтинга народного голосования административные структуры имеют возможность составить перечень дорог, нуждающихся в ремонте в первоочередном порядке», - пояснил Вячеслав Шумилин.
Дорожная инспекция в рамках проекта ОНФ http://dorogi-onf.ru/ по дорогам Самарской области продолжается.
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