Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре

110

Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в CамареВ настоящее время уникальная территория пришла в запущенное состояние.Активисты Общероссийского народного фронта 17 августа (четверг) 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» проведут экологический субботник на территории учреждения «Самарский областной детский эколого-биологический центр».В городском округе Самара станция юннатов существует с 1928 года, в следующем году юннаты празднуют юбилей – 90 лет! На территории станции проживает большое количество животных. Площадь территории составляет 2 га. Здесь располагаются теплицы, зернохранилище и загоны для животных. В настоящее время это единственное бюджетное учреждение в Самарской области такого типа. Основная проблема заключается в недостаточном финансировании. Несмотря на крайне низкие зарплаты (на уровне МРОТ), здесь десятилетиями работают настоящие энтузиасты своего дела. Люди не уходят из-за любви к животным и неравнодушия.Между тем, многолетнее недофинансирование привело к тому, что уникальная территория пришла в запущенное состояние, вольеры для животных разваливаются.Активисты молодежного движения #МолодежкаОНФ примут участие в экскурсии по учреждению, проведут мероприятие по уборке территории станции и предложат свои решения ситуации с отсутствием поддержки эколого-биологического центра.Мероприятие состоится 17 августа (четверг) 2017 года в 10.30 часов по адресу: г.Самара, ул.Врубеля, д.19.