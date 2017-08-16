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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре

16 августа 2017 14:00
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Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре

 В настоящее время уникальная территория пришла в запущенное состояние.

Активисты Общероссийского народного фронта 17 августа (четверг) 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» проведут экологический субботник на территории учреждения «Самарский областной детский эколого-биологический центр».

В городском округе Самара станция юннатов существует с 1928 года, в следующем году юннаты празднуют юбилей – 90 лет! На территории станции проживает большое количество животных. Площадь территории составляет 2 га. Здесь располагаются теплицы, зернохранилище и загоны для животных. В настоящее время это единственное бюджетное учреждение в Самарской области такого типа. Основная проблема заключается в недостаточном финансировании. Несмотря на крайне низкие зарплаты (на уровне МРОТ), здесь десятилетиями работают настоящие энтузиасты своего дела. Люди не уходят из-за любви к животным и неравнодушия.

Между тем, многолетнее недофинансирование привело к тому, что уникальная территория пришла в запущенное состояние, вольеры для животных разваливаются.

Активисты молодежного движения #МолодежкаОНФ примут участие в экскурсии по учреждению, проведут мероприятие по уборке территории станции и предложат свои решения ситуации с отсутствием поддержки эколого-биологического центра.

Мероприятие состоится 17 августа (четверг) 2017 года в 10.30 часов по адресу: г.Самара, ул.Врубеля, д.19.
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Комментарии



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