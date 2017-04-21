Активисты ОНФ приняли участие в работе Общественного совета по дорогам
21 апреля 2017 13:19
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Самарские активисты Общероссийского Народного фронта приняли участие в работе областного общественного совета по обеспечению эффективного функционирования общественного транспорта при министерстве транспорта региона по вопросам распределения субсидий на ремонт дорог в 2017 году в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В рамках Проекта предусмотрена реализация программ приведения в нормативное состояние и развитие автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. В Самарской области в агломерацию входят 6 основных муниципальных образований области, Самара, Тольятти, Жигулевск, Чапаевск и другие. По сообщению представителя министерства транспорта Александра Ликомаскина, в ближайшие 2 года предстоит отремонтировать почти 200 км дорог федерального, регионального и муниципального значения в регионе. Министерство запланировало повышение уровня нормативного состояния дорог с 42 до 54 процентов и ликвидацию очагов аварийности на дорогах.
«Основная задача активистов при проведении ремонтных работ – осуществлять общественный контроль как во время ремонта, так и участвовать в приемке работ. С учетом подготовки к чемпионату мира по футболу на ремонт и благоустройство дорог Самары и Тольятти выделяются очень серьезные средства и все жители заинтересованы, чтобы работы были выполнены качественно и с гарантией. Чтобы на следующий год дыры не латать», - выразил позицию Народного Фронта член регионального штаба Вадим Нуждин.
Напомним, активисты Народного фронта совсем недавно приняли участие в дорожной инспекции гарантийных дорог Самары и Тольятти, отремонтированных в прошлом году на средства, собранные по системе Платон.
Всего было проверено около 30 дорог, по всем участкам выявлены дефекты, занесенные в протокол. Часть этих дорог уже занесена активистами на интерактивную карту убитых дорог ОНФ. Лидерами антирейтинга популярности дорог, требующих ремонта в первоочередном порядке, стали улица Мичурина в Самаре и улица Голосова в Тольятти.
Нуждин также отметил, что пристальное внимание активистов будет в равной степени обращено как к городам, где идет подготовка к ЧМ-2018, так и к дорогам муниципального значения, которые имеют высокую социальную значимость, как например запланированные для ремонта дороги в Чапаевске, где проходят маршруты общественного транспорта и школьные маршруты.
Дорожная инспекция ОНФ http://dorogi-onf.ru/ в Самарской области продолжается.
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