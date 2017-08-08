Активисты ОНФ добились установки звукового оповещения на светофоре на перекрестке улиц Дыбенко и Карбышева в Самаре

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Активисты ОНФ добились установки звукового оповещения на светофоре на перекрестке улиц Дыбенко и Карбышева в СамареВ Самарской области почти 4 тыс. инвалидов по зрению.Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, провели рейд и убедились, что на перекрестке улиц Дыбенко и Карбышева в Самаре у светофора появилось звуковое оповещение для слабовидящих категорий граждан.«В Самарской области почти 4 тыс. инвалидов по зрению. Многие ежедневно пользуются городским транспортом. Однако самостоятельное передвижение по улицам города сопряжено с затруднениями из-за отсутствия звукового оповещения на светофорах и общественном транспорте», – рассказал член Центрального штаба ОНФ Алексей Транцев.Активист Народного фронта Аркадий Лазарев напомнил, что первый предшественник современных светофоров имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. «Установка внешнего звукового оповещения на маршрутах общественного транспорта, дорожных перекрестках и рядом с социальными учреждениями существенно поможет слабовидящим самостоятельно осуществлять поездки, и сделает городскую среду действительно доступной», – считает Лазарев.После того, как в ОНФ обратилась волонтер инклюзивного Клуба добровольцев Ольга Лифанова с предложением об установке звукового оборудования на светофор, расположенный на пересечении улиц Дыбенко и Карбышева, активисты Народного фронта связались по телефону с руководством ГИБДД и администрацией Самары и уже через сутки на данном перекрестке был установлен звуковой сигнал по временной схеме.«В настоящее время рассматривается вариант внесения изменений в проект реконструкции улицы Дыбенко с учетом монтажа нового современного светофора и установки звукового оборудования», – рассказал Лазарев.Активисты ОНФ инициировали мониторинг транспортной и пешеходной доступности городской среды для маломобильных групп граждан в других муниципальных городах региона. В частности, выявлена проблема отсутствия звукового оповещения на маршрутах общественного транспорта в городе Тольятти. Общественники направят предложения по оснащению общественного транспорта системой внешнего оповещения в дополнение к установке звуковых сигналов на светофорах.