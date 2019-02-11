Жители Самары из 105 выбрали 20 общественных территорий для благоустройства
11 февраля 2019 09:52
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Жители Самары из 105 выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист рейтингового голосования для определения первоочередного порядка благоустройства в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, что с 26 января по 6 февраля каждый житель города мог принять участие в заявочной кампании по формированию перечня парков, бульваров и скверов, планируемых к благоустройству в текущем году.
За этот период самарцы внесли более 8 700 предложений, сообщает горадминистрация. В топ – двадцать вошли следующие объекты:
- Бульвар Металлургов
- Сквер по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко
- Сквер в районе дома 6 по ул. Часовой/ул.Ерошевского
- Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)
- Сквер по ул. Овчарова
- Сквер на пересечении ул. Авроры и ул. Гагарина (около д.68 по ул. Гагарина)
- Сквер Речников (ул. Флотская)
- Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной
- Сквер Первых Космонавтов (в районе д.13 по ул. Гагарина)
- Крымская площадь
- Сквер памяти погибшим войнам-односельчанам
- Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)
- Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13
- Парк «Воронежские озера»
- Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
- Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса
Тореза, Аэродромной
- Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной
- Сквер на Хлебной площади
- Территория в районе дома №111А по ул. Транзитной
Следующий этап – создание дизайн-проектов общественных пространств, вошедших в шорт-лист, а также их обсуждения в ходе публичных дискуссий.
Уже в марте состоится финал - прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.
Дополнительная информация о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самары размещена в открытом доступе на официальном сайте Администрации города http://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/the-formation-of-a-comfortable-urban-environment-2018/
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