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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги

8 августа 2018 13:52
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Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги Пассажиропоток, который каждый день проходит через Липяги, составляет, по оценкам, более 3000 человек.
Пассажиропоток, который каждый день проходит через Липяги, составляет, по оценкам, более 3000 человек.

На портале «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное развитию территории железнодорожной станции Липяги в городе Новокуйбышевске.
Именно с этого транспортно-пересадочного узла ежедневно тысячи жителей Новокуйбышевска отправляются в Самару. Объективно, именно электричка остается наиболее удобным и быстрым способом добраться до областной столицы. В отличие от автомобильного транспорта, электропоезда не стоят в пробках на трассе и ходят строго по расписанию.

Сделать станцию более удобной для пассажиров – одна из задач, которая сегодня стоит перед администрацией Новокуйбышевска. Сейчас в городе ведется активная работа по развитию транспортно-пересадочного узла в Липягах. За счет инвестиционных средств здесь построят супермаркет и благоустроят прилегающую территорию. А вот какое предприятие сферы услуг следует открыть рядом со станцией, решено было узнать у самих жителей.

На выбор пользователям проекта «ВМЕСТЕ» предложили несколько вариантов объектов: аптека, химчистка, банкомат, многофункциональный центр, кафе или детская игровая комната.

Всего в течение трех недель участие в опросе приняли 1301 человек. Большинство – 36% - проголосовали за размещение на станции Липяги банкомата, с помощью которого можно не только снять наличные с банковской карты, но и оплатить коммунальные услуги.
23% участников опроса посчитали удобным, если во время ожидания электрички или по пути домой, можно будет заглянуть в аптеку. Еще 20% жителей региона проголосовали за размещение рядом со станцией Липяги многофункционального центра, в котором оказывают различные государственные услуги, оформляют документы или выдают необходимые справки, сообщает Портал Вместе.


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Комментарии



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