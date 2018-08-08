Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги

51

На портале «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное развитию территории железнодорожной станции Липяги в городе Новокуйбышевске.Именно с этого транспортно-пересадочного узла ежедневно тысячи жителей Новокуйбышевска отправляются в Самару. Объективно, именно электричка остается наиболее удобным и быстрым способом добраться до областной столицы. В отличие от автомобильного транспорта, электропоезда не стоят в пробках на трассе и ходят строго по расписанию.Сделать станцию более удобной для пассажиров – одна из задач, которая сегодня стоит перед администрацией Новокуйбышевска. Сейчас в городе ведется активная работа по развитию транспортно-пересадочного узла в Липягах. За счет инвестиционных средств здесь построят супермаркет и благоустроят прилегающую территорию. А вот какое предприятие сферы услуг следует открыть рядом со станцией, решено было узнать у самих жителей.На выбор пользователям проекта «ВМЕСТЕ» предложили несколько вариантов объектов: аптека, химчистка, банкомат, многофункциональный центр, кафе или детская игровая комната.Всего в течение трех недель участие в опросе приняли 1301 человек. Большинство – 36% - проголосовали за размещение на станции Липяги банкомата, с помощью которого можно не только снять наличные с банковской карты, но и оплатить коммунальные услуги.23% участников опроса посчитали удобным, если во время ожидания электрички или по пути домой, можно будет заглянуть в аптеку. Еще 20% жителей региона проголосовали за размещение рядом со станцией Липяги многофункционального центра, в котором оказывают различные государственные услуги, оформляют документы или выдают необходимые справки, сообщает Портал Вместе.