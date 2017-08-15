Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни
15 августа 2017 23:32
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Блогер Александр Карягин снял видео с высоты птичьего полета, на котором можно увидеть в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни, и как расчистили территорию бывшего ЗИМа под застройку.
На месте завода будет построен жилой квартал. Там планируют открыть школу, поликлинику, два детских сада и двухэтажный ТЦ.
А в здании фабрики-кухни планируют разместить Центр современного искусства.
На месте завода будет построен жилой квартал. Там планируют открыть школу, поликлинику, два детских сада и двухэтажный ТЦ.
А в здании фабрики-кухни планируют разместить Центр современного искусства.
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Комментарии
Благоустройство региона
15 августа 2017 23:32Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни
На месте завода будет построен жилой квартал. А в здании фабрики-кухни планируют разместить Центр современного искусства. Благоустройство региона
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