В выходные дни в Самаре расчистят порядка 450 дворов
23 февраля 2019 13:25
112
С приближением весны и учитывая большое количество снежных осадков, выпавших в этом сезоне, особую значимость приобретает расчистка и вывоз снега, в том числе из дворовых территорий. Глава Самары Елена Лапушкина поставила задачу привлечь максимальное количество ресурсов на уборку дворов, придомовых территорий и внутриквартальных проездов.
Администрации внутригородских территорий совместно с управляющими организациями усилили работу в этом направлении. В субботу и воскресенье дворовые территории будут расчищать порядка 150 единиц техники. За эти два дня освободить от снега планируют 450 дворов.
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой по возможности оказывать содействие службам благоустройства и не оставлять личный транспорт во дворе в то время, когда там производятся работы.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
23 февраля 2019 13:25
Администрации внутригородских территорий совместно с управляющими организациями усилили работу в этом направлении. Благоустройство региона
111
22 февраля 2019 13:46
Реконструкцию намерены провести в два этапа. Благоустройство региона
329
21 февраля 2019 19:20
Между береговыми опорами № 1 и № 2, расположенными на правом берегу. Ширина пролетного строения составляет 24 метра, длина – 30 метров. Благоустройство региона
461
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1029
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2360
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
962
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
702
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
239
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
626
ЖКХ
22 февраля 2019 12:20
Управляющая компания отключила им свет. ЖКХ
271
22 февраля 2019 10:41
Ремонтировали поврежденный участок теплотрассы. ЖКХ
186
22 февраля 2019 09:24
Он подтвердил решение судов апелляционной и кассационной инстанции. ЖКХ
193
Экология
20 февраля 2019 13:53
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Экология
508
18 февраля 2019 13:56
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
327
18 февраля 2019 13:31
Конкурс проводится по 11 номинациям. Экология
307
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
381
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
434
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1150
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
958
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
868
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1011
Фоторепортажи
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
64
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2642
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2344
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2620
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
3012
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3200
Мероприятия