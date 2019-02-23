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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В выходные дни в Самаре расчистят порядка 450 дворов

23 февраля 2019 13:25
112
В выходные дни в Самаре расчистят порядка 450 дворов Администрации внутригородских территорий совместно с управляющими организациями усилили работу в этом направлении.
Администрации внутригородских территорий совместно с управляющими организациями усилили работу в этом направлении.

С приближением весны и учитывая большое количество снежных осадков, выпавших в этом сезоне, особую значимость приобретает расчистка и вывоз снега, в том числе из дворовых территорий. Глава Самары Елена Лапушкина поставила задачу привлечь максимальное количество ресурсов на уборку дворов, придомовых территорий и внутриквартальных проездов.
Администрации внутригородских территорий совместно с управляющими организациями усилили работу в этом направлении. В субботу и воскресенье дворовые территории будут расчищать порядка 150 единиц техники. За эти два дня освободить от снега планируют 450 дворов.
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой по возможности оказывать содействие службам благоустройства и не оставлять личный транспорт во дворе в то время, когда там производятся работы.
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Комментарии



Благоустройство региона
23 февраля 2019  13:25
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