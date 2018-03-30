В центре Самары старые заборы заменят на новые
30 марта 2018 12:57
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На туристических маршрутах в центре Самары старые заборы заменят на новые. Об этом сообщил глава администрации Самарского района Максим Харитонов на встрече местных жителей с мэром Еленой Лапушкиной, пишет 63.ру.
— Мы построим 1309 погонных метров ограждений. При благоприятных погодных условиях работы начнутся уже со 2 апреля и закончатся в конце месяца, — рассказал Максим Харитонов.
По его словам, заборы сделают в купеческом и шахматном стилях. Первый вариант подойдет для улиц без уклонов. Второй будут использовать в местах спусков и подъемов.
Ранее глава Самары Елена Лапушкина сообщала, что к чемпионату мира по футболу в городе установят 11 тысяч метров заборов. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Установят забор и вдоль обочин Ракитовского шоссе.
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