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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В центре Самары старые заборы заменят на новые

30 марта 2018 12:57
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В центре Самары старые заборы заменят на новые Намерены построить 1309 погонных метров ограждений.
Намерены построить 1309 погонных метров ограждений.

На туристических маршрутах в центре Самары старые заборы заменят на новые. Об этом сообщил глава администрации Самарского района Максим Харитонов на встрече местных жителей с мэром Еленой Лапушкиной, пишет 63.ру.

— Мы построим 1309 погонных метров ограждений. При благоприятных погодных условиях работы начнутся уже со 2 апреля и закончатся в конце месяца, — рассказал Максим Харитонов.

По его словам, заборы сделают в купеческом и шахматном стилях. Первый вариант подойдет для улиц без уклонов. Второй будут использовать в местах спусков и подъемов.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина сообщала, что к чемпионату мира по футболу в городе установят 11 тысяч метров заборов. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Установят забор и вдоль обочин Ракитовского шоссе.
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Комментарии



Благоустройство региона
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