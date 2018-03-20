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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней

20 марта 2018 10:45
63
В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней Она появится на пересечении ул. Водников и Кутякова.
Она появится на пересечении ул. Водников и Кутякова.

В историческом центре Самары продолжается создание историко-культурной зоны отдыха.
На проведение работ в настоящее время планируют дополнительно направить 2,8 млн рублей из городского бюджета.

Средства пойдут на мощение дорожек брусчаткой, посадку деревьев и кустарников, установку на месте скамеек и биотуалета, а также работу с инженерными сетями, освещением. Подрядчик должен со всем справиться за шесть недель после заключения контракта.

Напомним, с прошлого года на указанном перекрестке идет обустройство зоны отдыха с воссозданием деревянной сторожевой башни старой самарской крепости, основанной князем Григорием Засекиным. Хотя на самом деле, эта башня - новодел и стилизация. В 1986 году ее установили в честь 400-летия города. Несколько последних лет объект был заброшен, а в 2014 году там случился пожар.

После благоустройства здесь будет историческая зона с башней и стилизованной кузницей, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней Она появится на пересечении ул. Водников и Кутякова.
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