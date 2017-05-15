В связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по улице Гая

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая 2017 года до 23:00 20 мая 2017 года будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. Ерошевского, сообщает пресс-служба администрации Самары.