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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Советском районе Самары возбудили административные дела из-за нечищенных дорог

27 января 2018 12:06
163
В Советском районе Самары возбудили административные дела из-за нечищенных дорог Дорожное плотно на ряде улиц не очищено от снега по всей его ширине до бордюрного камня.
Дорожное плотно на ряде улиц не очищено от снега по всей его ширине до бордюрного камня.

Прокуратурой Советского района г. Самары проведена проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.
Осмотром установлено, что дорожное покрытие по ул. 22 Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Энтузиастов, Блюхера, Ивана Булкина не очищено от снега по всей его ширине до бордюрного камня.

Кроме того, вдоль барьерных ограждений по указанным улицам, а также на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта сформированы снежные валы в результате несвоевременных мер по снегоочистке.

В связи с изложенным, прокуратурой района возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. В адрес директора МП «Благоустройство» прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщает облпрокуратура.

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Комментарии



Благоустройство региона
27 января 2018  12:06
В Советском районе Самары возбудили административные дела из-за нечищенных дорог Дорожное плотно на ряде улиц не очищено от снега по всей его ширине до бордюрного камня.
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