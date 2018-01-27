В Советском районе Самары возбудили административные дела из-за нечищенных дорог
27 января 2018 12:06
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Прокуратурой Советского района г. Самары проведена проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.
Осмотром установлено, что дорожное покрытие по ул. 22 Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Энтузиастов, Блюхера, Ивана Булкина не очищено от снега по всей его ширине до бордюрного камня.
Кроме того, вдоль барьерных ограждений по указанным улицам, а также на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта сформированы снежные валы в результате несвоевременных мер по снегоочистке.
В связи с изложенным, прокуратурой района возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. В адрес директора МП «Благоустройство» прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщает облпрокуратура.
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