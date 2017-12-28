В Самарской области определились с домами, на которых нарисуют граффити
28 декабря 2017 11:09
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Стало известно, фасады каких многоэтажек в Самарской области украсят граффити.
Напомним, в регионе объявили конкурс для художников. Они должны предложить свою концепцию рисунка, и если она понравится комиссии, граффитчику предоставят одну из многоэтажек в Самарской области.
В списке Самара, Тольятти, Отрадный и Чапаевск. Адреса домов, которые в скором времени должны будут украсить граффити, появились на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.
В Самаре рисунки появятся на домах на:
проспекте Кирова, 401,
улице Георгия Димитрова, 75,
улице 22 Партсъезда, 221,
улице Ново-Садовой, 271,
проспекте Ленина, 7, 9, 11,
улице Осипенко, 2А, 2Б, 2 В, сообщает "Комсомольская правда".
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