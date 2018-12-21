В Самаре временно перекроют участок дороги на проспекте Карла Маркса

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей на территории города Самара с 06:00 21 декабря 2018 года до 24:00 28 декабря 2018 года будет ограничено движение транспорта по проспекту Карла Маркса: на участке протяженностью 10 метров в районе дома № 165 «Б» по проспекту Карла Маркса.Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.