В Самаре установлено около 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Самаре в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA установлено около 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора.300 контейнеров установлены на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», 400 на подходах к Фестивалю болельщиков FIFA и 300 самой фан-зоне - площади имени В.В. Куйбышева.Мусорные баки отличаются по цветам. Желтые предназначены для макулатуры, пластиковых бутылок и алюминиевых банок, эти отходы пойдут на переработку, а зеленые для мусора, предназначенного для захоронения на полигоне, сообщает мэрия Самары.«Мы видим, что контейнеры для раздельного сбора мусора пользуются популярностью у горожан и гостей города, - рассказал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов. - После ЧМ-2018 эти контейнеры останутся на балансе города и мы будем их использовать».