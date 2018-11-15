В Самаре улучшилось состояние дорог
15 ноября 2018 10:26
132
В Самаре улучшилось состояние дорог. Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.
За 4 года, прошедших с момента аналогичного исследования, увеличилось число положительных отзывов о состоянии дорог в Самаре: средний балл за 4 года вырос с 2,32 до 3,03. Также средний балл за состояние городских дорог наиболее значительно вырос у Волгограда: 2,1 в 2014 году и 2,82 сегодня. Воронеж улучшил показатели: 2,64 балла в 2014 и 3,28 сегодня.
Лучшие дороги страны — в Тюмени. Этот город — абсолютный лидер рейтинга 2018 года с недосягаемо высоким средним баллом за состояние дорожного полотна (4,25).
На втором месте — Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла.
Таким образом, два города-пятисоттысячника обогнали Москву. Средний балл за состояние дорог в столице — 3,57.
Санкт-Петербург не вошел даже в первую десятку, занимая лишь 13 строку рейтинга с 3,08 балла.
В «хвосте» списка — Саратов и Рязань: 2,54 и 2,52 балла соответственно. Наибольшее же число негативных отзывов о состоянии автодорог оставили жители Владивостока. Средний балл города в рейтинге — 2,45.
Оценка качества автодорог Москвы выросла с 3,03 до 3,57 балла. В Санкт-Петербурге же значимых улучшений не наблюдается: средний балл с 2014 года вырос незначительно (с 2,95 до 3,08).
Отрицательную динамику среднего балла продемонстрировал только Новосибирск, здесь оценка качества автодорог снизилась за 4 года с 2,78 до 2,73 балла.
Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 25 октября — 12 ноября 2018 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупнейших городов России старше 18 лет, имеющее водительские права
Размер выборки: по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 ноября 2018 12:33
Здание сейчас находится в плачевном состоянии. Благоустройство региона
129
15 ноября 2018 10:26
Названы города России с лучшими и худшими дорогами. Благоустройство региона
132
14 ноября 2018 11:24
Это необходимо будет сделать для ремонта гардеробных. Благоустройство региона
250
Капитальный ремонт в Самаре
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
475
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
453
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2823
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1563
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1213
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
551
ЖКХ
15 ноября 2018 14:02
Горожан обеспокоили слухи, что члены ТСЖ якобы будут оплачивать долги своих соседей-неплательщиков за "коммуналку". ЖКХ
105
15 ноября 2018 13:34
Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании. ЖКХ
92
15 ноября 2018 09:20
По результатам опросов выделены основные группы неплательщиков. ЖКХ
161
Экология
14 ноября 2018 09:51
Интерактивная карта свалок отражает активность жителей региона. Экология
187
12 ноября 2018 12:38
Осадков не ожидается. Экология
466
24 октября 2018 14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области. Экология
469
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
283
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
288
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
780
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
846
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
821
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
854
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
707
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
726
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1136
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1496
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1554
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2687
Мероприятия